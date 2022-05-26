聯合國：巴切萊特對中國人權談話 遭中媒曲解

聯合國對中國國家主席習近平（右）與聯合國人權事務高級專員巴切萊特（左）進行的視訊會談，發聲明「澄清」，顯然意指中國官媒曲解巴切萊特的發言。（美聯社）

聯合國 針對中國國家主席習近平 與聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）進行的視訊會談，發聲明「澄清」，顯然意指中國官媒曲解巴切萊特的發言。

巴切萊特辦公室發言人昨天在透過電子郵件發送的新聞稿中說：「為回應廣泛報導有關巴切萊特高級專員的言論，在此附上連結，可查看她與中國國家主席面談時的真正開場白。」

當天稍早舉行視訊通話後不久，中國中央電視台公布兩人會談文字稿，稱巴切萊特曾告訴習近平，她欽佩中國「在消除貧困和保護人權方面的努力和成就」。

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然而聯合國公布的文字稿顯示，巴切萊特在開場談話中強調，人權必須是「發展、和平與安全」的核心，而中國在多邊機構中可以就不平等等議題發揮關鍵作用。引文中沒有任何可以被解釋為讚揚中國人權成就的內容。

記者要求聯合國提供有關雙方說法之間有明顯差異的進一步資料，聯合國並沒有立即回應。

巴切萊特的中國之行受到批評，因未能確保她能夠不受限制地進入偏遠的新疆地區。美國指控中國對以穆斯林為主的維吾爾族實施種族滅絕。

因為未獲授權發言，數名要求匿名的人士23日在電話中說，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）告訴巴切萊特，他對北京 試圖操縱這次訪問「深感關切」。