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聯合國：巴切萊特對中國人權談話 遭中媒曲解

中央社紐約26日綜合外電報導
聯合國對中國國家主席習近平（右）與聯合國人權事務高級專員巴切萊特（左）進行的視訊會談，發聲明「澄清」，顯然意指中國官媒曲解巴切萊特的發言。（美聯社）
聯合國對中國國家主席習近平（右）與聯合國人權事務高級專員巴切萊特（左）進行的視訊會談，發聲明「澄清」，顯然意指中國官媒曲解巴切萊特的發言。（美聯社）

聯合國針對中國國家主席習近平與聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）進行的視訊會談，發聲明「澄清」，顯然意指中國官媒曲解巴切萊特的發言。

巴切萊特辦公室發言人昨天在透過電子郵件發送的新聞稿中說：「為回應廣泛報導有關巴切萊特高級專員的言論，在此附上連結，可查看她與中國國家主席面談時的真正開場白。」

當天稍早舉行視訊通話後不久，中國中央電視台公布兩人會談文字稿，稱巴切萊特曾告訴習近平，她欽佩中國「在消除貧困和保護人權方面的努力和成就」。

➤➤➤習近平：人權沒理想國 中國不需別國當頤指氣使的教師爺

然而聯合國公布的文字稿顯示，巴切萊特在開場談話中強調，人權必須是「發展、和平與安全」的核心，而中國在多邊機構中可以就不平等等議題發揮關鍵作用。引文中沒有任何可以被解釋為讚揚中國人權成就的內容。

記者要求聯合國提供有關雙方說法之間有明顯差異的進一步資料，聯合國並沒有立即回應。

巴切萊特的中國之行受到批評，因未能確保她能夠不受限制地進入偏遠的新疆地區。美國指控中國對以穆斯林為主的維吾爾族實施種族滅絕。

因為未獲授權發言，數名要求匿名的人士23日在電話中說，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）告訴巴切萊特，他對北京試圖操縱這次訪問「深感關切」。

聯合國 習近平 北京

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