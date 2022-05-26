我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州一學區面臨暴力威脅 緊急宣布停課2天

洪秀柱稱新疆和諧歡樂、多元包容 每個人都洋溢笑容

上海封城被迫車停機場2個月 繳完920美元停車費才放行

記者陳言喬／即時報導
一車主因封控，車停在上海虹橋機場停車場二個月，停車費高達6125元人民幣（約920美元）。（網路截圖）
一車主因封控，車停在上海虹橋機場停車場二個月，停車費高達6125元人民幣（約920美元）。（網路截圖）

上海虹橋機場停車場封控近二個月無法將車駛出，解封後車主欲開車結果一看停車費6千多元人民幣（約920美元），停車場稱「錢先付掉，復工復產後再聯繫退還」。

東方網報導，5月24日，網路上流傳出一張上海虹橋機場T1停車場的停車收費單，票據上顯示這輛車從3月29日停進，5月24日開出，近2月的停車時間，累計需繳納停車費6125元（約920美元）。

虹橋機場T1停車場一名工作人員回應稱：24日車主本人繳納了6000餘元，當時已經和車主本人解釋過了，「錢先付掉，復工復產之後再過來，再聯繫退還」。

工作人員稱，後續機場方面會有針對因疫情原因長時間停車的收費減免政策，待政策發布，機場方面也將聯繫已繳納停車費的用戶，退還減免部分的停車費用。

上海一些大型商場也有人將車停入後因封控長時間不能開出而衍停車費糾紛。大部分商場工作人員表示，目前並未有相關疫情減免優惠停車費的政策，仍需按照每日最高停車費乘以實際天數進行收費。如有相關政策發布，需等到上海完全解封才能知曉。

報導稱，此前西安、揚州、長春等多地實施了停車費減免的優惠政策。在杭州，，自杭州「0419」疫情發生以來，該局已第一時間對封控區、管控區等道路停車收費點暫停收費，在此期間車輛不會產生任何停車費，鼓勵車主積極配合防疫工作，減少人員流動。

機場 疫情 復工

上一則

中國駐美大使：一中原則是台海和平基石 但正遭破壞

延伸閱讀

沒跟流浪貓保持距離 上海博士生遭校方依防疫規定處分

沒跟流浪貓保持距離 上海博士生遭校方依防疫規定處分
上海環球港復業 迎賓人員裝扮很違和

上海環球港復業 迎賓人員裝扮很違和
上海憋瘋了 李立群傳出砸爛家裡3000萬家具和骨董

上海憋瘋了 李立群傳出砸爛家裡3000萬家具和骨董
港星飛上海拍廣告「2年沒再回家」 上機曬自拍：降落時會哭

港星飛上海拍廣告「2年沒再回家」 上機曬自拍：降落時會哭

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50

超人氣

更多 >
德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

德州21死槍擊4小時後 華人北加酒店開會遇槍手

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人
德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾

德州小學槍案18歲槍手沈默寡言 前同事：偶顯暴戾
德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她
連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了