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沒跟流浪貓保持距離 上海博士生遭校方依防疫規定處分

記者陳言喬／即時報導
上海交大通報一名研究生用小草逗貓，違反防疫規定。示意圖。(Photo by Ludemeula Fernandes on Unsplash)
上海交大通報一名研究生用小草逗貓，違反防疫規定。示意圖。(Photo by Ludemeula Fernandes on Unsplash)

逗貓也算違反學校防疫規定？上海交通大學25日通報批評一名研究生在校園用小草逗流浪貓，極不負責任，對防疫工作帶來風險，個人提交書面檢查，並取消其本年度評獎評優資格。

上海交通大學徐匯校區疫情防控工作組25日貼出公告稱，當前高校疫情防控形勢依然嚴峻，「外防輸入，內防反彈」仍是學校疫情防控工作的重中之重，但近期巡視仍然發現個別人員無視學校防控規定和要求，屢屢違反學校「八個嚴禁」的規定，給校園防控形成衝擊帶來嚴重風險隱患。

通報稱，5月22日下午，安泰經濟與管理學院博士研究生孟某（研二樓，11層)在徐匯校區內近距離用小草逗流浪貓，且未佩戴手套，給學校疫情防控帶來風險，其行為對個人、對同學、對學校都極不負責任，影響較為惡劣。特此，對孟某進行全校通報批評，取消個人本年度評獎評優資格；個人提交書面檢查，自行承擔隔離產生的一切費用。如孟某違規行為造成不良後果，學校將對其依紀依規依法嚴肅追責。

通報稱，全校師生員工必須引以為戒，嚴格遵守防疫規定，共同鞏固學校疫情防控成果。

上交大的防疫規定包括：「不扎堆、少聚集；戴口罩、勤洗手；一米線、要守好…」， 有網友稱難道是跟貓沒保持1米的距離？還有網友調侃並建議上海交大下發通知，「同學們要消滅一切飛禽走獸，什麼蟑螂啊、蚊子啊、麻雀啊……這一過程中一定要穿防護服，不然還得犯錯」。

上海交大通報一名研究生用小草逗貓，違反防疫規定。（微信截圖）
上海交大通報一名研究生用小草逗貓，違反防疫規定。（微信截圖）

疫情 防疫 口罩

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