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港媒：中國下任外長大熱門樂玉成 調任廣電總局

中央社／台北26日電
中國外交部副部長樂玉成。（取材自中國外交部網站）
中國外交部副部長樂玉成。（取材自中國外交部網站）

香港媒體今天引述消息報導，曾被視為中國下一任外長熱門人選的外交部副部長樂玉成，將轉調國家廣播電視總局，不過是出任局長或副局長，仍有不同說法。

南華早報引述不具名消息人士報導，58歲的樂玉成將出任中國國家廣電總局局長，晉升為正部級官員。

不過港媒報導，樂玉成是出任廣電總局副局長，仍為副部級。現任廣電總局局長聶辰席7月將滿65歲的退休年齡，而樂玉成未必是接替人選。

目前中國外交部網站上，仍可見樂玉成的個人介紹。

報導表示，樂玉成是中國外交部排名第一的副部長，分管日常外交業務工作，也是副外長中唯一的中共中央候補委員。現任中國外長王毅已在任近10年，超過68歲。樂玉成本被視為下任外長的大熱門。

港媒認為，此次外調，意味樂玉成與外長位置無緣，暫時不清楚他淡出外交界的原因。

南華早報則提到，北京正鞏固和美國、西方國家輿論戰的陣地。樂玉成過去雖無傳媒或宣傳方面的經驗，但近年頻繁就中國的外交立場公開發言。

中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2月在北京舉行峰會後，樂玉成會後向中國官媒介紹峰會時表示：「中俄關係上不封頂，沒有終點站，只有加油站。」

他在5月6日的全球20國智庫線上對話的演說中，則批評美國想藉俄烏戰爭「發戰爭財」，「靠犧牲烏克蘭控制歐洲，削弱俄羅斯，延續霸權強權」。

公開資料顯示，樂玉成畢業於南京師範大學俄羅斯語文學系，外交生涯始於1980年代，在外交部蘇聯東歐司工作，曾兩度派往中國駐俄羅斯使館工作，並在2013年出任中國駐哈薩克大使，2014年擔任中國駐印度大使。

2016年，樂玉成擔任中共中央外事工作領導小組辦公室副主任，並於2018年出任外交部副部長。

俄羅斯 北京 中共

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