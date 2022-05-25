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中國疫情新增感染數 降至500例以下 2個月新低

記者陳言喬／即時報導
北京市疫情趨緩，但朝陽區展開新一輪核酸篩查。圖為民眾在一處核酸檢測點接受採樣檢測。（ 中通社）
北京市疫情趨緩，但朝陽區展開新一輪核酸篩查。圖為民眾在一處核酸檢測點接受採樣檢測。（ 中通社）

中國疫情新增感染數持續下降，中國衛健委今天（26日）通報，25日0時至24時新增本土確診104例，本土無症狀感染者356例，續創近兩個月新低。

104例本土確診病例中，上海48例、北京36例、天津11例、河南9例。無症狀感染者的356例中，上海290例、河南12例、四川12例、北京9例、天津9例等。

上海部分，25日0時至24時，新增本土新冠肺炎確診病例48例和無症狀感染者290例，其中31例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，17例確診病例和290例無症狀感染者在隔離管控中發現。另新增1例死亡，為63歲女性。上海累計587例死亡，目前在院治療1893例（其中重型118例，危重型34例）。

上海朝著全面復商復業方向準備，自6月1日之後，全面恢復線下營業，客流總量不超過最大承載量的75%。

在北京，北京新增36例本土確診病例（含2例無症狀感染者轉確診病例）和9例無症狀感染者。北京本輪疫情累計報告本土感染者1642例，涉及15個區和經開區。 　　

北京市衛健委25日表示，4月22日以來，北京始終將疫情控制在較低流行水準，避免了規模性反彈。目前，早期大部分傳播鏈條已完全得到控制，最近兩天更是呈現報告病例數和社會面病例雙雙下降的良好態勢，疫情形勢總體可控。北京疫情防控已從早期多點、多線作戰的困難局面逐步轉向攻堅掃尾階段。北京市的中考與高考將如期舉行。

北京 疫情 河南

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連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

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