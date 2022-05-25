連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

一向樂觀看待中國經濟前景的北京 大學國家發展研究院名譽院長林毅夫，如今也對中國經濟感到擔憂。他指出，中國經濟正面臨國內外雙重新挑戰。去年第3季以來，中國經濟就進入下滑周期，今年3月後更是「雪上加霜」，疫情 防控措施已影響到生產、投資 、消費等各個方面，使經濟全面放緩，中國今年要實現5.5%的經濟增長目標將更加困難。

北京大學新結構經濟學研究院近日發布林毅夫日前一場演講的內容。林毅夫在演講中先是重申一貫論點：中國在2035年以前還有每年8%的增長潛力；從2036年到本世紀中葉，中國經濟每年還有6%的增長潛力。

但他話鋒一轉指出，當前中國經濟正面臨著國內國外雙重新挑戰。國外方面，美國總統拜登2021年上台後，延續了川普對華貿易戰、科技戰，且變本加厲積極推動組建所謂的民主同盟，以政治體制、價值觀、意識形態等劃界，試圖在政治上孤立中國，進而在經濟上讓這些國家和中國脫鉤。

此外，俄烏戰爭在今年2月底爆發後，已造成全球石油天然氣價格、糧食價格急劇上漲，導致中國進口成本增加，並影響經濟增長。從中長期來看，若干勢力正試圖將中國和俄國綁在一起，以安全為由，推動歐洲與中國在經濟、貿易上脫鉤。

至於國內部分，林毅夫說，從2021年第3季以來，中國經濟就出現較大的下滑，這一下滑趨勢源於需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力。

他表示，實際上，從去年下半年到今天，中國經濟仍處於這樣一個下滑周期當中。今年3月以後，中國國內經濟更可謂「雪上加霜」，深圳、廣州、上海相繼出現較嚴重的疫情爆發。為從嚴防控病毒，上海從3月以來基本上就一直處於封控狀態，同時封控的城市還在增加，例如北京目前的防疫局勢也呈現膠著。

林毅夫指出，疫情防控的舉措必然影響到生產、投資、消費各個方面，使經濟全面放緩，中國要實現今年5.5%的增長目標將更加困難。

他認為，中國經濟從去年以來面臨的三重壓力—需求收縮、供給衝擊、預期轉弱，當中最關鍵的是預期轉弱。而導致預期轉弱的原因，相當大的程度是因在平台治理、雙碳目標、房地產行業整治、共同富裕等政策的執行層面出了問題，打擊了大家對經濟發展的信心，尤其是企業家和投資者的信心。

但就當前而言，他指出，最緊急的挑戰則是新冠疫情的防控。

林毅夫表示，由於疫情已經兩年多，在一些封控城市，很多中小微企業已經到了瀕臨破產的邊緣。官方一定要推出有效的政策來共度難關，如減稅、免稅、減租金、貸款延期等一系列措施。否則「企業要是倒閉，失業會增加，再要恢復起來就會困難重重」。

此外，林毅夫也呼籲關注個人和家庭。他指出，這兩年受疫情衝擊，有些家庭的積蓄已經用得差不多了，不管線上或線下消費最近都出現「崩塌式下跌」。對此，他建議，在受封控的地方，給每個家庭發人民幣1,000元，以支持這些地區的消費。

除上述救急措施，林毅夫指出，積極的財政、貨幣政策也要發力，包括支持新基建，為結構轉型升級提供條件等等。如果能多方努力，並假定中國全國疫情5月底能實現「動態清零」，他相信今年保持5.5%左右的增長還是有可能的。