連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了
一向樂觀看待中國經濟前景的北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫，如今也對中國經濟感到擔憂。他指出，中國經濟正面臨國內外雙重新挑戰。去年第3季以來，中國經濟就進入下滑周期，今年3月後更是「雪上加霜」，疫情防控措施已影響到生產、投資、消費等各個方面，使經濟全面放緩，中國今年要實現5.5%的經濟增長目標將更加困難。
北京大學新結構經濟學研究院近日發布林毅夫日前一場演講的內容。林毅夫在演講中先是重申一貫論點：中國在2035年以前還有每年8%的增長潛力；從2036年到本世紀中葉，中國經濟每年還有6%的增長潛力。
但他話鋒一轉指出，當前中國經濟正面臨著國內國外雙重新挑戰。國外方面，美國總統拜登2021年上台後，延續了川普對華貿易戰、科技戰，且變本加厲積極推動組建所謂的民主同盟，以政治體制、價值觀、意識形態等劃界，試圖在政治上孤立中國，進而在經濟上讓這些國家和中國脫鉤。
此外，俄烏戰爭在今年2月底爆發後，已造成全球石油天然氣價格、糧食價格急劇上漲，導致中國進口成本增加，並影響經濟增長。從中長期來看，若干勢力正試圖將中國和俄國綁在一起，以安全為由，推動歐洲與中國在經濟、貿易上脫鉤。
至於國內部分，林毅夫說，從2021年第3季以來，中國經濟就出現較大的下滑，這一下滑趨勢源於需求收縮、供給衝擊、預期轉弱的三重壓力。
他表示，實際上，從去年下半年到今天，中國經濟仍處於這樣一個下滑周期當中。今年3月以後，中國國內經濟更可謂「雪上加霜」，深圳、廣州、上海相繼出現較嚴重的疫情爆發。為從嚴防控病毒，上海從3月以來基本上就一直處於封控狀態，同時封控的城市還在增加，例如北京目前的防疫局勢也呈現膠著。
林毅夫指出，疫情防控的舉措必然影響到生產、投資、消費各個方面，使經濟全面放緩，中國要實現今年5.5%的增長目標將更加困難。
他認為，中國經濟從去年以來面臨的三重壓力—需求收縮、供給衝擊、預期轉弱，當中最關鍵的是預期轉弱。而導致預期轉弱的原因，相當大的程度是因在平台治理、雙碳目標、房地產行業整治、共同富裕等政策的執行層面出了問題，打擊了大家對經濟發展的信心，尤其是企業家和投資者的信心。
但就當前而言，他指出，最緊急的挑戰則是新冠疫情的防控。
林毅夫表示，由於疫情已經兩年多，在一些封控城市，很多中小微企業已經到了瀕臨破產的邊緣。官方一定要推出有效的政策來共度難關，如減稅、免稅、減租金、貸款延期等一系列措施。否則「企業要是倒閉，失業會增加，再要恢復起來就會困難重重」。
此外，林毅夫也呼籲關注個人和家庭。他指出，這兩年受疫情衝擊，有些家庭的積蓄已經用得差不多了，不管線上或線下消費最近都出現「崩塌式下跌」。對此，他建議，在受封控的地方，給每個家庭發人民幣1,000元，以支持這些地區的消費。
除上述救急措施，林毅夫指出，積極的財政、貨幣政策也要發力，包括支持新基建，為結構轉型升級提供條件等等。如果能多方努力，並假定中國全國疫情5月底能實現「動態清零」，他相信今年保持5.5%左右的增長還是有可能的。
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