大規模核酸檢測誰付帳？ 中國醫保局：不得動用醫保

中國常態化的核酸檢測需求下，地方財政負擔將加重，圖為4月29日北京市朝陽區望京地區的一處核酸檢測點。（中新社）

中國各地仍在執行大規模核酸檢測 ，且已逐漸步入「常態化」，但中國國家醫保 局卻發文給各地政府，強調不可用醫保支付這些檢測費用，換言之，即是重申要求各地政府自行以財政負擔。

據「第一財經」報導，近日中國多地的醫保部門陸續收到了中國國家醫保局抄送的一份函件，明確提出用醫保基金支付大規模人群核酸檢測費用不符合現行醫保政策規定，要求相關地區「立即整改」。

此次中國國家醫保局在函件中明確提出，將大規模人群核酸檢測納入醫保支付不符合現行醫保政策規定，要求該地按照「國發明電〔2020〕14號文」進行整改，並要求不得突破國家醫保待遇清單。

「國發明電〔2020〕14號文」即《國務院應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情 聯防聯控機制關於做好新冠肺炎疫情常態化防控工作的指導意見》，意見提出「應檢盡檢」所需費用由各地政府承擔，「願檢盡檢」所需費用則由企事業單位或個人承擔。

報導引述一位地方醫保部門的負責人表示，一些地區雖然曾經出於「應急」有過使用醫保基金進行大規模核酸檢測的做法，但後來主動叫停了這種做法，改由財政負擔。另外，有一些地方已經明確了核酸檢測費用的財政資金來源，如5月25日，南京市財政局在其官網發佈文章稱，南京財政統籌安排資金支援疫情防控，明確規模核酸檢測經費結算政策。

中國步入常態化疫情防控下，大規模檢測的成本不可小覷，此前中國國務院聯防聯控機制已經要求大城市建立「15分鐘核酸採樣圈」，做到核酸檢測常態化，若相關費用都要由地方財政支出，對於財政困窘省份勢必是個考驗。

中國2021年底基本醫療保險（含生育保險）累計結存人民幣3兆6,121.54億元（約5400億美元），結餘主要集中在部分人口流入的省份和地區。