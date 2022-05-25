督促政策落實 李克強：確保第2季經濟增長、失業率下降

中國國務院總理李克強25日召開電視電話會議，督促地方政府落實政策。圖取自澎湃新聞

中國國務院 總理李克強 25日下午主持召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，提出紮實推動穩經濟各項政策落地，保市場主體、保就業、保民生，確保經濟運行在合理區間；努力確保第2季經濟合理增長和失業率盡快下降。

據央視網報導，李克強在會中指出， 3月尤其是4月以來，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和一定程度上比2020年疫情 嚴重衝擊時還大。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。要全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅定信心，迎難而上，把穩增長放在更突出位置，著力保市場主體保就業保民生，保護經濟韌性，努力確保第2季經濟合理增長和失業率盡快下降，保持經濟運行在合理區間。

李克強說，要確保中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策上半年基本實施完成，國務院常務會確定的穩經濟一攬子政策5月底前都要推出實施細則。解決兩難多難問題是對行政能力的考驗。要在防控好疫情同時完成經濟社會發展任務，防止單打一、一刀切。

與此同時，李克強提到，各地在助企紓困上政策能出盡出。對各類市場主體一視同仁，用市場化辦法、改革舉措解難題。國務院將對地方政策落實和配套開展督查。各地第2季經濟主要指標將由國家統計部門依法依規實事求是公布，國務院對相關工作情況予以通報。

該會議由中共中央政治局常委、國務院副總理韓正主持。國務院副總理孫春蘭、胡春華、劉鶴，國務委員魏鳳和、王勇、肖捷、趙克志出席。會議並通知到各省、市、縣（區）。如果以此標準，按照全國2844個區縣計算，這次會議的規模將超過10萬人。

對此，據陸媒杭州網報導，中投公司研究院院長陳超表示，越是大的會越是傳達、督促落實的，不是宣布新政策。在會議之前，已推出了一系列政策，政策已經很充分，目前最重要的是「落實」、在省市縣各地達成共識。因此，此次會議的主要目的是凝聚共識、確保政令暢通，加快23號國常會六方面33項政策的落實。