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北京疫情有好轉跡象 衛健委主任涉違紀被免職

記者羅印冲/即時報導
于魯明被免去北京市衛健委主任職務。（騰訊新聞）
于魯明被免去北京市衛健委主任職務。（騰訊新聞）

疫情陷入膠著的北京市，官員今天表示疫情總體可控，傳播鏈大部分已切斷。在北京疫情看似有好轉跡象之際，當局發布免去北京市衛健委主任于魯明的職務。

據北京日報客戶端消息，中共北京市人大常委會今天決定，免去于魯明的北京市衛健委主任職務，同時接受王紅辭去北京市副市長職務的請求。此前，根據中共中央紀委國家監委網站消息，于魯明涉嫌嚴重違紀違法，正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，今年61歲的于魯明在1983年12月參加工作，北京醫學院分院精神衛生專業大學畢業，主任醫師，現任13屆全國政協委員。

對於當前北京疫情，北京疫情防控記者會今天通報，24日新增本土病例47例。自4月22日至5月25日下午3時，北京市累計報告新冠病毒感染者1642例。

北京市衛健委副主任鍾東波說，最近兩天，北京報告病例數明顯下降，同時社會面病例也在下降，呈現良好態勢；疫情波及的區域也從高峰期的15區和經開區、共123個街道，最少時縮小到4區9個街道。他說，北京的醫院收治相關病例高峰在5月10日，達到720例，此後逐步下降，目前沒有危重病例。

鍾東波並指，北京疫情形勢總體可控，但也處於逆水行舟、不進則退的關鍵時期，一旦放鬆警惕，出現一些小機率的事件，就有可能發生反彈。

鍾東波說，這次疫情從4月22日開始，一共經歷3個階段：第一階段是早期快速發展階段，每日新增病例迅速上升，4月27日已達50例；第二階段是平台波動階段，有個別聚集性疫情爆發，導致當日新增病例出現過兩個高峰。第三階段是零星散發和局部聚集階段，經過兩個階段的努力，早期大部分傳播鏈條已完全得到控制。

北京 疫情 中共

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