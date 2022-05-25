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習近平會聯合國高專：中國人權得到前所未有保障

記者廖士鋒／即時報導
中國國家主席習近平強調，人權沒有理想國，更不能政治化、工具化。（取材自中新網）
中國國家主席習近平強調，人權沒有理想國，更不能政治化、工具化。（取材自中新網）

中國國家主席習近平會見到訪的聯合國人權高專，他指出，在平等相互尊重基礎上，願意跟各方開展人權對話，但他也強調，在人權問題上並不存在「理想國」，更反對「對別國頤指氣使的教師爺」。

據央視新聞報導，習近平5月25日以視訊方式在北京會見到訪廣州與新疆的聯合國人權高專巴舍萊（Michelle Bachelet），參加此次會見的還有丁薛祥、楊潔篪與王毅等中共外事高層。習近平對巴舍萊到訪表示歡迎，並歷數中共成立以來的人權歷程，強調「中國人民的人權得到前所未有的保障」。

習近平指出，當前最重要是做好四件事，首先是堅持以人民為中心，「努力讓人民過上幸福生活，這才是最大的人權」、「人民的獲得感、幸福感、安全感是否得到增強，這是檢驗一國人權狀況的最重要標準」。

其次則是尊重各國人權發展道路。習近平強調，脫離實際、全盤照搬別國制度模式，不僅會水土不服，而且會帶來災難性後果，最終受害的還是廣大人民群眾，「這方面的例子很多，要引以為戒」。

第三則是統籌兼顧各類人權，尤其「人權內涵是全面的、豐富的，必須綜合施策，系統推進」，而對發展中國家來說，「發展權是首要人權」。

最後則是加強全球人權治理，習近平強調，在人權問題上不存在十全十美的「理想國」，不需要對別國頤指氣使的「教師爺」，「更不能把人權問題政治化、工具化，搞雙重標準，以人權為藉口干涉別國內政」。

習近平 中共 聯合國

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