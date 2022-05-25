我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

警告「美台勾連」 共軍東部戰區在台周邊實戰化演練

記者廖士鋒／綜合報導
中國國防部官網揭露，近日共軍東部戰區海軍某護衛艦支隊派出由護衛艦和導彈快艇組成的艦艇編隊，赴「某海域」開展多課目實戰化訓練。（取材自中國國防部官網）
中國國防部官網揭露，近日共軍東部戰區海軍某護衛艦支隊派出由護衛艦和導彈快艇組成的艦艇編隊，赴「某海域」開展多課目實戰化訓練。（取材自中國國防部官網）

共軍對台又有新動作，東部戰區表示，近日在台灣島周邊海空域組織多兵種實戰化演練，「這是對近期美台勾連活動的嚴正警告」。

據東部戰區微信公眾號訊息，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，近日，共軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，「這是對近期美台勾連活動的嚴正警告」。

他強調，美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻「給台獨勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果」。施毅重申，台灣是中國的一部分，「戰區部隊有決心有能力挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定」。

此前美國總統拜登（Joe Biden）在日本表示，若共軍侵台美國會軍事介入，但他不久後否定這是「戰略清晰」，強調美國仍是「戰略模糊」、美國官員也澄清美方「一中政策」未變。大陸外交部發言人汪文斌24日批評美國明裡暗裡慫恿、支持台獨，「奉勸美方聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱道：朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍」。

共軍跟俄軍並在5月24日舉行「聯合空中戰略巡航」，並罕見提到範圍除了日本海與東海，尚有西太平洋。

共軍 日本 拜登

上一則

採買好難 上海1300戶小區只發100出入證 限時還得代買

下一則

港特首林鄭月娥盼習近平七一訪港 發表重要講話

延伸閱讀

回信美國友人 習近平：兩國人民都偉大 願友好交流

回信美國友人 習近平：兩國人民都偉大 願友好交流
前解放軍官指武統是最後手段 美想要台灣做「豪豬」

前解放軍官指武統是最後手段 美想要台灣做「豪豬」
Fed下月縮表 資產負債表三年後減三成至5.9兆美元

Fed下月縮表 資產負債表三年後減三成至5.9兆美元
美：一中政策沒有改變 台灣人可放心美國會履行承諾

美：一中政策沒有改變 台灣人可放心美國會履行承諾

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30

超人氣

更多 >
德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃

德州小學槍擊案至少21死 18歲槍手先殺祖母再作案 已被擊斃
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜遭槍殺
紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首

紐約地鐵槍殺無辜高盛員工 嫌犯乘勞斯萊斯協商自首
成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛
新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況