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前解放軍官指武統是最後手段 美想要台灣做「豪豬」

編譯季晶晶／綜合報導
人民解放軍退役軍官周波在CNBC節目上受訪表示，北京把武力當成統一台灣的最後手段。圖為人民解放軍的核潛艦在南海演習。（路透）
人民解放軍退役軍官周波在CNBC節目上受訪表示，北京把武力當成統一台灣的最後手段。圖為人民解放軍的核潛艦在南海演習。（路透）

美國財經網站CNBC報導，中國人民解放軍退役軍官、現為清華大學國際戰略與安全研究中心資深研究員的周波說，北京只把武力當成統一台灣的最後手段。

周波周二在CNBC的Squawk Box Asia節目上表示：「中國人民解放軍日愈強大，兩岸在地理上很接近。但這並不意味會輕易動武，因為那是最後手段。我們最盼望的是透過和平方式與台灣同胞統一。」

美國總統拜登周一說，願意動用武力保衛台灣，顯然對於中國武力犯台、美國是否會馳援的問題，打破了過去故意維持戰略模糊的傳統。

另據紐約時報報導，拜登政府加速努力，要重塑台灣的防衛系統。美方官員汲取俄烏戰爭的經驗教訓，希望與台灣合作，打造出一支更強大的力量，以擊退中國自海上入侵，也就是讓台灣變成所謂的「豪豬」，處處有軍備，中國的攻擊將付出慘痛代價。

一些軍事分析師說，台灣早已擁有射程可達對岸的飛彈，以後可能再採購水雷和武裝無人機。美國就算不派兵，也能提供情報以強化武器的殺傷力，就像現在烏克蘭的情況一樣。

美方官員認為機動性至關重要，他們鼓勵台灣採購可機動部署的陸基魚叉反艦飛彈。毒刺防空導彈對於阻止解放軍空軍也很有價值。

美國已擴大對台軍售，根據五角大樓去年的報告，自2010年以來，美國宣布的軍售總額超過230億美元。僅2020年，已核准的軍售就超過50億美元。其中包括先進的無人機系統、遠程飛彈和火砲以及反艦飛彈。

根據紐時，美國和台灣官員都表示，台灣軍隊需要更好的訓練，但兩國政府都希望對方承擔更多責任。

解放軍 拜登 北京

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