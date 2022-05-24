我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／又一公司退出中國 Airbnb今夏結束業務

陰謀論要角格林 眾議員連任保衛戰登場

迎接6/1全面復市 上海5/30再次開展全市消毒和大沖洗

記者林則宏／即時報導
上海一再進行大消毒行動，也讓不少市民擔心，恐造成環境汙染。（取自《上海發布》）
上海一再進行大消毒行動，也讓不少市民擔心，恐造成環境汙染。（取自《上海發布》）

據中新社報導，上海市中心大型商場6月1日起將全面復市。上海市綠化市容局表示，繼23日上海市區兩級環衛管理部門組織開展公共環境清潔消毒和大沖洗集中行動後。5月30日，上海將再次組織開展公共環境清潔消毒和大沖洗集中行動，為有序恢復正常生產生活秩序營造良好氛圍。

據中新社報導，上海疫情平穩後，市中心區域首家恢復營業的大型購物中心—前灘太古里商場一名店表示，商場裡率先恢復營業的有LV、DIOR、Balenciaga等品牌，以及星巴克等餐飲商戶。該名店員說，「目前我們正在為6月1日的全面復市做準備」。

根據上海市商務委最新政策，目前無疫情風險區域的購物中心、百貨商場、專賣店等可分批有序恢復線下營業，5月31日之前客流總量不超過最大承載量的50%，6月1日之後則全面恢復線下營業，客流總量不超過最大承載量的75%。

報導稱，上海市商務委24日發布的通告，還要求美髮場所合理設置顧客最大接待量，員工與顧客交流服務時宜保持安全距離，店內每日清潔消毒不少於三次。

菜市場則應實行錯峰、限流入場，以設攤形式開展經營的菜市場5月31日之前開攤率不超過原有攤位的50%、客流總量不超過最大承載量的50%，6月1日之後合理控制開攤率和客流量。

根據上海市商業聯合會的數據，截至24日，上海恢復經營的商超賣場有249家，比前一日增加6家；恢復營業的超市便利店等社區生活便民服務品牌網點有2,142家，比前一日增加21家。

不過，對於上海一再實施全市大消毒行動，不少市民也擔心將導致環境汙染。有網友表示，「如此大規模噴灑消毒劑，會對環境和地下水帶來巨大的汙染」。更有網友直言，「大規模環境消殺根本沒有意義！就像城市馬路灑水能降低PM2.5一樣？浪費錢！」

上海5月30日將再次開展全市公共環境清潔消毒和大沖洗行動。（取自《上海發布》）
上海5月30日將再次開展全市公共環境清潔消毒和大沖洗行動。（取自《上海發布》）

疫情 星巴克

上一則

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

下一則

快看世界／又一公司退出中國 Airbnb今夏結束業務

延伸閱讀

上海商場6/1起客流量放寬至75% 特困行業可緩繳社保費

上海商場6/1起客流量放寬至75% 特困行業可緩繳社保費
5人自上海開車回西安稱來自蘇州 核酸均陽性遭立案偵查

5人自上海開車回西安稱來自蘇州 核酸均陽性遭立案偵查
防疫過頭？上海小區百人爭出門自由

防疫過頭？上海小區百人爭出門自由
封太久？ 蘋果上海代工廠員工再騷動

封太久？ 蘋果上海代工廠員工再騷動

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
中國網友在吳尊友微博下留言，抱怨核酸檢測為生活帶來麻煩。（取自吳尊友微博）

中國民眾對核酸檢測有多反感？看吳尊友微博留言就知道

2022-05-21 14:08
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34

超人氣

更多 >
陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜喪命

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜喪命
中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親
拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽