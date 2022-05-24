迎接6/1全面復市 上海5/30再次開展全市消毒和大沖洗

上海一再進行大消毒行動，也讓不少市民擔心，恐造成環境汙染。（取自《上海發布》）

據中新社報導，上海市中心大型商場6月1日起將全面復市。上海市綠化市容局表示，繼23日上海市區兩級環衛管理部門組織開展公共環境清潔消毒和大沖洗集中行動後。5月30日，上海將再次組織開展公共環境清潔消毒和大沖洗集中行動，為有序恢復正常生產生活秩序營造良好氛圍。

據中新社報導，上海疫情 平穩後，市中心區域首家恢復營業的大型購物中心—前灘太古里商場一名店表示，商場裡率先恢復營業的有LV、DIOR、Balenciaga等品牌，以及星巴克 等餐飲商戶。該名店員說，「目前我們正在為6月1日的全面復市做準備」。

根據上海市商務委最新政策，目前無疫情風險區域的購物中心、百貨商場、專賣店等可分批有序恢復線下營業，5月31日之前客流總量不超過最大承載量的50%，6月1日之後則全面恢復線下營業，客流總量不超過最大承載量的75%。

報導稱，上海市商務委24日發布的通告，還要求美髮場所合理設置顧客最大接待量，員工與顧客交流服務時宜保持安全距離，店內每日清潔消毒不少於三次。

菜市場則應實行錯峰、限流入場，以設攤形式開展經營的菜市場5月31日之前開攤率不超過原有攤位的50%、客流總量不超過最大承載量的50%，6月1日之後合理控制開攤率和客流量。

根據上海市商業聯合會的數據，截至24日，上海恢復經營的商超賣場有249家，比前一日增加6家；恢復營業的超市便利店等社區生活便民服務品牌網點有2,142家，比前一日增加21家。

不過，對於上海一再實施全市大消毒行動，不少市民也擔心將導致環境汙染。有網友表示，「如此大規模噴灑消毒劑，會對環境和地下水帶來巨大的汙染」。更有網友直言，「大規模環境消殺根本沒有意義！就像城市馬路灑水能降低PM2.5一樣？浪費錢！」