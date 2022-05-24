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何韻詩、陳日君等香港612基金信託人不認罪

記者賴錦宏／即時報導
香港歌手何韻詩在內的五名612人道支援基金信託人，今天被提審時都不認罪。（何韻詩臉書照片）
香港歌手何韻詩在內的五名612人道支援基金信託人，今天被提審時都不認罪。（何韻詩臉書照片）

包括天主教香港教區退休主教陳日君樞機、歌手何韻詩在內的五名612人道支援基金信託人及基金秘書，今早（24日）被審訊，均不認罪，案件押後至9月開審。

綜合香港電台等港媒報導，陳日君、大律師吳靄儀、歌手何韻詩、學者許寶強、仍在獄中的前立法會議員何秀蘭，連同基金秘書施城威，被票控違反香港《社團條例》，指他們沒在指定限時內為基金註冊。

這起案件今天上午在西九龍法院提堂，六人全部否認控罪，主任裁判官羅德泉將案件押後到8月9日進行審前複核，9月19日開始為期五天的審訊。

控方透露，將列席17名證人、提交10箱文件及八小時片段，辯方則預告就612基金是否屬社團，提出法律爭議。

上述被告由資深大律師彭耀鴻代表 ，控方由香港律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟及署理高級檢控官徐倩姿代表。

此外，天主教香港教區表示，今年不會再辦追思「六四」彌撒。

香港天主教社會傳播處回覆查詢表示，基於前線同工及部分天主教正義和平委員會委員對於舉行這活動，是否觸犯正實施的港版國安法感到顧慮，因此不會舉行追思「六四」彌撒。教區提到，按照天主教信仰，紀念亡者可用不同方法，舉行彌撒是一種方式，在私下或小團體中為亡者祈禱也非常有意義。

香港天主教正義和平委員會去年6月4日，在7間天主教堂舉行「追思亡者彌撒」。

香港 六四 退休

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