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上海商場6/1起客流量放寬至75% 特困行業可緩繳社保費

記者林則宏／即時報導
上海商業活動正在緩步恢復中。圖為浦東前灘太古里購物中心內的一家咖啡店，20日有消費者前往領取網路訂購的外帶飲品。新華社
上海商業活動正在緩步恢復中。圖為浦東前灘太古里購物中心內的一家咖啡店，20日有消費者前往領取網路訂購的外帶飲品。新華社

隨著疫情進一步好轉，上海也正加速推動經濟恢復常態。根據上海市商務委最新通知，全市購物中心、百貨商場、超市、超商等場所，6月1日起，客流總量可提高至75%。上海市政府並宣布，餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸行業，可緩繳部分社會保險費的單位應繳納部分。

據海市衛健委通報，上海23日新增本土確診病例58例、新增本土無症狀感染者422例，其中39例確診病例為早前無症狀感染者轉確診，當日新增新冠感染者較前一日減少16%降至不到500例，且社會面未發現感染者。

上海市衛健委副主任趙丹丹表示，5月23日上海全市「封控區」涉及的人口數已降至約42萬人，「管控區」約147萬人，「防範區」涉及的人口則已達到約2,135萬人。

在疫情逐漸接近尾聲之際，上海市商務委最新發布的一份「問答」指出，上海將按「有序放開、有限流動、有效管控、分類管理」原則，有序恢復商貿企業線下營業，更好滿足居民多樣化的生活物資保障和日常生活服務需求，盡快恢復商業體系活力，加快促進城市經濟運行、產業鏈供應鏈有效運轉。

上海市商務委表示，目前上海的超市賣場、便利店、藥店等網點已逐步恢復線下營業；購物中心、百貨商場、專業專賣店等網點則應做好恢復線下營業的各項準備，做好開業前預防性消毒。

上海市商務委稱，上海市將加快恢復超市賣場、便利店、藥店等網點線下營業；無疫情風險的區域，購物中心、百貨商場、專業專賣店等網點可分批有序恢復線下營業。前述場所5月31日前，客流總量不超過最大承載量的50%；6月1日之後，客流總量不超過最大承載量的75%。

上海市政府24日還宣布，餐飲、零售、旅遊（指旅行社及相關服務、遊覽景區管理兩類）、民航、公路水路鐵路運輸行業的企業，可申請緩繳今年4月至6月的養老保險費、醫療保險費的單位應繳納部分，以及今年4月至明年3月的失業保險費、工傷保險費的單位應繳納部分。

根據通知，相關企業可自5月起申請緩繳，並可申請退回4月費款。

醫療保險 疫情 超商

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