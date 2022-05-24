我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國南部4州初選今天登場 川普影響力再受矚目

聯手抗中 四方安全對話聯合聲明：反對武力改變現狀

中國再回嗆拜登：朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍

記者陳言喬／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）

儘管美國總統拜登今天（24日）上午在日本稱美國對台政策沒有改變。中國外交部發言人汪文斌對此回應稱，「朋友來了有好酒，豺狼來了，迎接它的有獵槍」。

汪文斌今天下午在例行記者會上表示，美方費盡心機在一個中國原則問題上玩弄文字遊戲，提醒美方的是，世界上沒有任何力量，包括美國在內，能夠阻擋中國人民實現國家完全統一的步伐；世界上也沒有任何力量，包括美國在內，能夠挽救台獨勢力失敗的命運。

他說，美國違背在台灣問題上所作的承諾，虛化、掏空一個中國原則，明裡暗裡慫恿支持台獨分裂活動。如果在錯誤的道路上走下去，不僅將給中美關係造成難以挽回的後果，最終也將使美國付出難以承受的代價。

他說，「我們正告美方：世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會的共識，也是美方作出的承諾。一個中國原則不可撼動，中國主權和領土完整不容侵犯，不得搞兩個中國和一中一台的紅線不容踐踏」。

汪文斌表示，「奉勸美方，聽一聽中國一首膾炙人口的老歌，歌中唱到：朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍」。

拜登 華人 日本

上一則

胡錫進：美軍若來台將被解放軍打出屎來 沉入台海餵魚

下一則

上海商場6/1起客流量放寬至75% 特困行業可緩繳社保費

延伸閱讀

胡錫進：美軍若來台將被解放軍打出屎來 沉入台海餵魚

胡錫進：美軍若來台將被解放軍打出屎來 沉入台海餵魚
自認布碌崙拜登 紐約市長亞當斯想選總統

自認布碌崙拜登 紐約市長亞當斯想選總統
「戰略模糊」政策調整？拜登：中若動武 美將保衛台灣

「戰略模糊」政策調整？拜登：中若動武 美將保衛台灣
「上屆政府所為」 拜登：考慮取消對中加徵關稅

「上屆政府所為」 拜登：考慮取消對中加徵關稅

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56

超人氣

更多 >
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切
拜登東京記者會 談對台灣安全承諾問答全文

拜登東京記者會 談對台灣安全承諾問答全文
中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親