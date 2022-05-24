上海人事暗鬥？網傳上海副書記妻弟包攬供應物資

上海市委副書記諸葛宇傑。（取材自微博）

上海封控，生活物資發放的工作由供應商負責，誰能成為供應商誰就能賺大錢，網傳一家剛成立五天的新公司竟立刻被選為供應商，而其法定代理人傳出是仕途看漲的新任上海市委副書記諸葛宇傑的妻弟。

微信 「老麥」（麥杰遜）23日發文「上海原來還有這麼牛X的人物」，他說，5月22日，上海寶山高鏡鎮發出一則公告：「為持續做好封控期間居民們的生活保障，我們在前期工作的基礎上，將於5月23日啟動新一輪生活物資發放工作，供應商為上海萃滬農業科技有限公司和上海朝晟食品有限公司。」

「天眼查」發現，公告中的供應商上海朝晟食品有限公司，是一家成立於5天前（5月17日）的公司，法定代表人為「常某某」：一家僅成立於5天前的企業，竟然也能成為某地封控期間居民生活物資保障的供應商，這就讓人感覺非常牛X了」。

文章說，封控期間，在京東和阿里等物流公司都很難進入上海的情況下，這家公司卻能順利進入，而且僅僅用五天的時間，這家公司就能順利通過企業採購審核，不得不說，這家企業的各種工作效率，還是很牛X的。

再查一下還能發現，在上海封控的近段期間裡，這家公司的法定代表人不僅註冊了這家食品公司，還註冊了各種實業公司和貿易公司，而且持股比例都是50%，這不禁又讓人覺得這更牛X了。

文章說，能在這麼短的時間裡開公司，就說明了這位牛人的預判能力非常厲害。因為一般人在開公司的時候，都是會經過深思熟慮觀察市場需求之後，才會決定註冊一家公司的。

但是這位牛人呢？幾乎想都沒想，就確定了上海可能會有食品以及各種實業以及貿易上的需求，不得不說，這位牛人的預判能力是非常牛X的。

其次，能在這麼短的時間裡開公司，還說明了這位牛人的辦事效率非常厲害。因為一般在註冊企業的時候，都是需要持各種證件到對應部門的對應櫃檯上去辦理的，但是這位牛人呢，竟然能在封控期間把公司註冊成功了，封控期辦事難、蓋章難的問題，都能被這位牛人輕鬆解決了，不得不說，這位牛人的辦事效率就是牛。

也許有人會說，這位牛人沒準是線上註冊的，但是問題來了，無論是註冊小企業還是大企業，銀行卡總得有吧？開企業，肯定要到銀行去開一個企業專屬戶頭。

但是在封控期間，一般銀行也是不上班的，但是這位牛人就是在這種情況下，還能把開戶問題給辦了，不得不說，這個牛人是真的牛。

再次，能在這麼短的時間裡開那麼多公司，還說明了這位牛人的人員調動能力以及物資調動能力非常厲害。封控期間，在人員外出都很難的情況下，這位牛人，硬是在短期之內就能開出五六家公司——那可以看得出，這位牛人在招聘或者雇傭員工等人員調動的能力上，是非常牛的。

這位牛人開的幾乎都是實業公司，這種公司，必須得保證你能有足夠的物資來支持公司運轉的，所以這位牛人能在短期內開了這麼多這類公司，那又可以看得出來，這個牛人的物資調動能力，是非常牛叉的。

開公司需要場地，但是這位牛人短期內開了那麼多公司，說明他能在短期內找到了眾多的辦公地址的，由此可見，這個人在找辦公地的能力上，也是很牛的。

而且在疫情 防控期間，物資發放的企業招標難如登天，但在這位牛人這裡，只用了不到幾天的時間就都解決了，而且還是在封控期間都解決的，不得不說，這個人的辦事效率、溝通效率、調動能力等等，都真的是太強大了。

文章最後調侃稱，在疫情防控這種時期開那麼多公司，把自己推上風口浪尖，而且還被大家用「天眼查」查到了，感覺這位牛人要危險了。但「一個牛叉人物的各種操作都在天眼查中被查到了，那麼，這到底是這個人危險了，還是天眼查危險了呢」？

網友進一步起底，為上海人民吃喝操碎了心、連開七家公司的法定負責人是常豔青，他正是上海市委副書記、秘書長兼政治委書記諸葛宇傑第二任太太的弟弟。諸葛宇傑的太太現為海通證券 的高管。

諸葛宇傑1971年生，現年51歲，是目前中國省部級高官中最年輕的一位之一，未來仕途看漲。有網友稱，「這篇文章此時刊出，是否展開新一輪人事鬥爭？」「坐上這個位置了，應不至於這麼大膽，那是妻弟啊！」