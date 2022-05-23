一代人的「青春」逝去 中國52歲民謠音樂人沈慶車禍亡

民謠音樂人沈慶因車禍去世。(取材自上觀新聞)

音樂人科欽夫等多位音樂人23日發布消息，1990年代初校園民謠代表人物沈慶因車禍 意外去世，終年52歲。綜合媒體報導，沈慶與高曉松、老狼同時代，他的一曲「青春」記載了幾代人的青春歲月，也被稱為「民謠詩人」，他也曾為故鄉四川樂山專門創作民謠「樂山往事」。

「青春的花開花謝讓我疲憊卻不後悔，四季的雨飛雪飛讓我心醉卻不堪憔悴……」從「青春」到1995年風靡一時的「歲月」，從1997年的專輯「這麽多年以來」，到2013年「四十歲了」的專輯「歲月如今」以及2015年的「野火」，沈慶的名字跟校園民謠牢牢綁在一起。

來源：BobJiangOZ

2018年4月，沈慶專門為家鄉樂山創作並演唱的歌曲「樂山往事」在各大音樂平台上線：「那一段日子悠長，記起來心裡才不慌，再飲碗古井的水，再登上淩雲的醉，看三江流水人家，老城墻上開滿花……」。

當時，該歌曲一發布，很多網友、歌迷第一時間收聽，特別是很多樂山市民紛紛點讚留言。有網友表示，音樂人沈慶再度出發，這首歌是他用音樂譜寫給家鄉樂山的情詩，不僅是沈慶書寫的故鄉民謠，也是樂山的又一首城市推廣曲。

在當年的峨眉山佛光花海音樂節上，沈慶現場為家鄉人民和歌迷唱響了這首「樂山往事」。接受當地媒體采訪時，沈慶表示，他很感謝家鄉人民對他的喜愛以及邀約，「正是因為對音樂的熱愛和你們的支持，才有這首歌的誕生」。

對於家鄉樂山，沈慶每次回家都會由衷感慨，樂山城市發展變化太大，但城市的魂卻一直未變，那就是樂山人骨子裡慢生活的節奏感，讓人放鬆和舒服。

沈慶一度退出歌壇，但近年重新活躍在音樂領域。由他擔任總導演、編劇和作曲者的音樂劇蘇東坡」原預計今年5月初在北京 首演，但因疫情延期。

沈慶在4月18日發了一條微博 ：「明天錄完唱和弦樂，就要去劇場開始音樂劇『蘇東坡』的合成了。為這個劇，寫了18首歌。18個月，就只做了這一件事情。」他的最後一條微博停留在4月25日，是一條「蘇東坡」音樂劇推廣曲「誰是蘇東坡」的收聽鏈接。

沈慶意外去世的消息傳來，不少樂山人都表示惋惜和悲痛，網友紛在社交媒體平台上留言，「我的青春逝去了」、「對不起，認識你有點晚」、「青春的花開花謝」。

來源：胡米米的随手一作