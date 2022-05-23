鄧炳強：陳日君若因宗教背景不被捕 有違教廷公義

圖為天主教香港教區榮休主教陳日君樞機（左一）、大律師吳靄儀（左二）、歌手何韻詩（右一）及學者許寶強（右二）四人的合影。（Getty Images資料照）

天主教香港 教區榮休主教陳日君樞機之前被警方依涉嫌違反國安法拘捕，香港保安局長鄧炳強聲稱，如果因為一個人在教廷的地位而不依法律行事，是破壞梵蒂岡宣揚的公義原則。

香港「612人道支援基金」5名信託人11日被香港警方依涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，當中包括90歲的陳日君樞機，事件震驚國際。

教廷曾發布簡短聲明說：「教廷獲悉陳日君樞機被捕消息後感到關切，正密切關注情勢發展」。

香港南華早報今天刊登對鄧炳強的訪問。鄧炳強說，「根據我的理解，梵蒂岡是追求公義及和平的地方，如果因為一個人在教廷的地位而不根據法律行事，我認為這是破壞梵蒂岡的公義原則」。

他表示，「所以我們根據證據及法律公平地處理，是基於一些人所做的事而作出拘捕，與他在教會內的地位無關」。

對於西方國家批評有關拘捕行動，鄧炳強宣稱，這是對香港堅守國家安全的典型抹黑行為。

報導指出，自2020年6月30日港區國安法 實施以來，警方國安處已拘捕186人及對115人提出檢控。

在訪問中鄧炳強又提到，今年7月1日是香港「回歸」25週年，在慶祝活動中會動員所有執法能力，確保中國國家領導人免受恐怖襲擊及COVID-19病毒感染。

報導指出，中國國家主席習近平 已有超過2年沒有出國，目前未知他會否來港主持香港回歸25周年典禮。候任香港行政長官李家超當天將宣誓就任。