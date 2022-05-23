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李克強再出手穩經濟：優化復工政策 保障貨運通暢

記者羅印冲/即時報導
中國國務院總理李克強。新華社
中國國務院總理李克強。新華社

疫情衝擊下，中國國務院總理李克強再出手穩經濟。李克強今天主持召開國務院常務會議，進一步部署穩經濟一攬子措施，推動經濟回歸正常軌道確保運行在合理區間。會議決定，優化復工達產政策，並保障貨運通暢。

據新華社，會議決定，將中小微企業個體工商戶和5個特困行業緩繳養老等社保費政策延至年底，並擴圍至其他特困行業，預計今年緩繳3200億元（人民幣，下同）。將失業保險留工培訓補助擴大至所有困難參保企業。中國國家融資擔保基金再擔保合作業務新增1兆元以上。

會議決定，階段性減徵部分乘用車購置稅600億元。因城施策支持剛性和改善性住房需求。

會議決定，優化復工達產政策。保障貨運通暢，取消來自疫情低風險地區通行限制，一律取消不合理限高等規定和收費。有序增加中國國內國際客運航班。

會議決定，今年普惠小微貸款支持工具額度和支持比例增加一倍。對中小微企業個體工商戶貸款、貨車車貸、遇困個人房貨消費貸，支持銀行年內延期還本付息。

會議決定，落實地方煤炭產量責任，調整煤礦核增產能政策。再開工一批能源項目。

國務院 貸款 李克強

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