我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

中央社台北23日電
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國國家移民管理局先前聲稱，沒有以停辦護照或對綠卡剪角禁止出境，今天則強調，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親，但對參加親屬婚禮畢業禮或家庭團聚等，將及時審批證件。

新京報今天報導，中國國務院聯防聯控機制下午召開記者會，中國國家移民管理局邊防檢查管理司長劉海濤表示，為防止從境外輸入疫情，目前組團出國旅遊活動仍然暫停，也不鼓勵個人出國旅遊觀光、訪朋探友，民眾應盡量非必要非緊急不出境。

他表示，各級移民管理機構將繼續積極滿足境內外企業、中外人員復工復產的需要和其他合理的出入境需求。

他表示，對出境參加防疫抗疫、醫療救助、運送救災物資、運輸生活物資；重點工程項目及有組織勞務派遣、就業；從事商務、科研、留學、考試、學術交流活動；就醫、照顧探望危重病人、處理親屬喪事、照護老人兒童孕婦、參加親屬婚禮畢業禮、家庭團聚、處理境外突發緊急情況等必要事由，以及其他處理緊急個人事務，移民管理機構將及時審批出入境證件，對情況特別緊急將提供「綠色通道」。

他又表示，各級移民管理機構將繼續依法加強出入境管理，對申請前往戰亂或局勢緊張等地方，會建議暫不出境；對使用偽造、騙取等無效證件，依法阻止出境並按規定處理；對涉嫌出境從事電詐、賭博、涉毒、涉黑等活動，會依法深入調查，堅決打擊跨境違法犯罪。

在記者會上，民航局飛行標準司副司長孔繁偉表示，民航局今年以來共實施航班熔斷312次，減少入境客運航班768班，有效降低境外病例輸入風險。

移民 疫情 防疫

上一則

人民日報強調：「動態清零」可持續且必須堅持

下一則

李克強再出手穩經濟：優化復工政策 保障貨運通暢

延伸閱讀

CBS最新民調：民眾認為共和黨走極端 民主黨軟弱

CBS最新民調：民眾認為共和黨走極端 民主黨軟弱
德州周二決選 邊境、移民問題聚焦

德州周二決選 邊境、移民問題聚焦
聖約翰律師事務所 驅趕房客/移民案有特價

聖約翰律師事務所 驅趕房客/移民案有特價
移民／I-130親屬移民申請 德州中心需要10個月

移民／I-130親屬移民申請 德州中心需要10個月

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
中國網友在吳尊友微博下留言，抱怨核酸檢測為生活帶來麻煩。（取自吳尊友微博）

中國民眾對核酸檢測有多反感？看吳尊友微博留言就知道

2022-05-21 14:08

超人氣

更多 >
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫
湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝