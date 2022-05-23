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人民日報強調：「動態清零」可持續且必須堅持

記者賴錦宏／即時報導
中國堅持「動態清零」。圖為日前上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。（中新社）
中國堅持「動態清零」。圖為日前上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。（中新社）

世衛組織日前2度指出中國清零防疫政策不可持續，中共中央機關報《人民日報》23日刊文指，從經濟帳、成本帳、生命帳、國情帳等方面來計算，「動態清零」總方針不僅可持續，而且必須堅持。這顯示，中共將毫不動搖地堅持「動態清零」政策。

文章提到，從經濟帳來算，隨著疫情的持續肆虐，一些國家以保經濟為由放鬆了疫情管控。然而，疫情才是拖累經濟的罪魁禍首。今年第一季，美國實際GDP按年降1.4%，歐元區GDP按季度增長僅為0.3%。中國在2020年成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體，2021年GDP突破110兆元，按年增長8.1%，今年前4個月，外貿進出口總值按年增長7.9%。中國疫情防控成效顯著，不僅使自身產業鏈供應鏈保持了強大韌性，而且以實際行動維護了全球產業鏈供應鏈穩定暢通。

從「成本帳」來算，一些國家放開防控措施後，出現勞動力短缺、醫療系統持續承壓、企業缺崗嚴重、公共部門運轉不暢等情況，這些都將造成嚴重損失。中國的「動態清零」總方針不是追求零感染，而是要以最低的社會成本，在最短的時間內控制住疫情，最大限度保障人民生命健康和正常生產生活秩序，讓中國絕大多數地區、絕大多數民眾生產生活正常。所以，「動態清零」是綜合社會成本最低的抗疫策略。

再算「生命帳」，《刺胳針》（The Lancet）雜誌3月發表的一篇論文稱，新冠肺炎疫情大流行期間，全球超額死亡估計達1820萬人，超額死亡率為每10萬人120.3人；美國超額死亡率每10萬人179.3人；中國超額死亡率僅為每10萬人0.6人。

另外還有「國情帳」，中國地域廣闊、人口眾多，各地醫療衛生條件存在差異，疫苗接種在不同人群之間存在不平衡性，加上老年人口基數大，如不及時從嚴防控，勢必令易感人群感染風險加大，最終將形成規模性反彈，後果不堪設想。

文章最後強調，中國完全有基礎、有條件、有能力實現「動態清零」，有充分的信心打贏疫情防控這場硬仗，為全球團結抗疫作出更大貢獻。

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