中媒：中國外銷訂單轉移東南亞 外貿寒冬來了嗎

中國經濟下滑壓力加大，有民企主管直指「這是經商20餘年少有的感受」，不少外銷訂單更被東南亞取代，有如外貿寒冬。(美聯社)

中國經濟下滑壓力加大，連總理李克強召開的國務院常務會議都坦承「許多市場主體十分困難」，有民企主管直指「這是經商20餘年少有的感受」，不少外銷訂單更被東南亞 取代，有如外貿寒冬。

中國新聞週刊今天刊出以「訂單轉移東南亞，外貿寒冬來了？」為題、長達近5500字的長篇報導，描述了中國製造業如今面臨的困境。

報導引述了廣東家電企業總經理劉永斌、浙江紹興紡織業主秦波、廣東傢俱商人張元清（三人均為化名）等人的看法。其中，劉永斌指自己「從年初至今一直覺得很迷茫，這是經商20餘年少有的感受」，並直指「利潤越來越薄了」，以往物美價廉的優勢不復存在，訂單量隨之下降。

至於秦波的紡織廠，近4個月訂單量比去年同期減少了2到3成，收款周期也增加了2個月；而張元清則認為現在自己公司的困難是「增收不增利」。而這3人的背後，是中國無數外貿企業的實際處境。

報導指出，珠三角、長三角地區的工業生產秩序因疫情 被打亂，物流不暢、原材料和成本上漲等方面持續受到壓力。由於供給受阻，海外訂單和客戶流失。同時，東南亞如越南 等國3、4月勞動密集型產品出口，年增率卻大幅上揚。

華創證券分析，3月份中國出口額已滑落到2021年3月同期水平，滑落的空間由東南亞經濟體為主的國家基本填補。墨西哥、土耳其等地由於距離歐美國家有地緣便利優勢，也成為中國產能和訂單轉移的熱門目的地。

報導指出，受運輸成本和效率影響，如今客戶傾向選擇地緣便利的商家下單，運輸效率受疫情影響而降低是主因。4月29日，劉永斌有一批貨從廣州南沙港要發往越南，直到5月3日才開船，貨櫃積壓一天就增加人民幣數千元費用。以前報關馬上就能出單，如今排兩天都排不到。

深圳市杰爾特國際物流總經理黃志勇表示，以前從沒聽說過貨櫃進不了碼頭的事。現在船期經常推遲到達時間，導致碼頭貨發不出去，貨櫃堆積，但這不代表訂單大增，實際恰恰相反。以往每個司機1天能跑2單，今年以來業務下降了近5成，現在運輸車輛有一半停擺。

深圳市跨境電子商務協會會長王馨認為，由於市場需求降低，企業選擇不斷壓低成本，造成利潤越來越薄，產品品質也難以提升。

與此同時，受上述因素影響，中國出口增幅放緩的同時，今年以來東南亞國家出口增速大幅提升。3月以來，印尼出口年增率超過40%，越南超過30%，馬來西亞、泰國、菲律賓也有約20%。多名企業負責人對此表示，近期訂單存在著向東南亞、墨西哥等地區和國家轉移的現象。

相形之下，劉永斌觀察，下半年中國的出口恢復並不會太快，估計今年全年出口量只有去年的一半。中國機電產品進出口商會則預測，至少第2季出口增幅仍將滑落，尤其3至4月，上海、深圳、青島等地疫情導致的停工停產，將在第2季產生直接影響。

深圳市跨境電子商務協會更對未來3年跨境電商景氣預期調查顯示，回答「比較樂觀」的企業占40%，「不太樂觀」則達30%。

僅管中國外貿訂單流向東南亞，但報導不忘強調東南亞國家仍無法完全取代中國。報導引述劉永斌說法，指東南亞國家如越南能取代中國一部分，但因人口基數限制，不會完全替代中國的產業鏈。且越南自身產業基礎薄弱，產業配套尚需依靠中國，且產業鏈也還不完整。