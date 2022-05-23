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疫情升溫 胡錫進：期待北京不搞「全域靜態管理」

記者賴錦宏／即時報導
黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（中新社資料照片）
黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進。（中新社資料照片）

北京本輪新冠肺炎疫情持續一個月，惟近日新增個案創新高至近百例，六個區升級管控措施，包括實行居家辦公等。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進認為，即使感染者再有增多，有了常態化全員核酸這道屏的保護，北京決不會出現上海那樣一度大規模的疫情傳播。期待北京市能保持定力，在任何情況下也不搞「全域靜態管理」，也會力爭不搞區一級的完全靜默管理。

北京22日新增99宗本土感染個案，為本輪疫情新高。多區實行居家辦公，北京市方面昨日表示，全面落實朝陽區、海淀區、豐台區、房山區、順義區等重點區域，昨日起至28日期間居家辦公要求，其他區進一步降低到崗率，減少人員流動。

而至23日凌晨，石景山區發布通告，全區實行居家辦公，暫定至28日。昌平區則要求重點區域實施居家辦公；門頭溝亦提倡居家辦公。

北京全市常住人口約為2188萬。而資料顯示，朝陽區、海淀區、豐台區、房山區、順義區及石景山區的常住人口，合計約為1180萬。

胡錫進22日晚發文稱，北京市最近兩天的新增病例持續攀升，形勢愈發嚴峻。但他認為「北京市政府盡力了」，從4月下旬開始，北京市加強管控措施，決無疏忽和僥倖；從五一開始，全市餐飲停堂食，多區陸續落實居家辦公，前天還宣布五區更嚴厲公共管控措施，這一切在北京可謂前所未有。

他指出，清零至今未見眉目，只說明Omicron的隱蔽狡猾，決非北京市政府抗疫力度不足所導致。他還稱，值得欣慰的是，北京即使抗疫最較勁的區也沒有搞域內完全「靜默管理」，大多數市民出入生活小區自由。雖然這兩天南新園小區居民被送往各個酒店集中隔離引起震動，但「北京市為了抗疫的人性化、精準化總體上是做了很大努力的，這些努力值得尊敬」。

胡錫進指出，接下來北京面臨很艱難的戰鬥，期待北京市能保持住定力，在任何情況下也不搞「全域靜態管理」，也會力爭不搞區一級的完全靜默管理。因為那樣做除了損失更大，會造成市民生活的更加艱難，對整個抗疫大局也幾乎沒有意義。

最後，他表示，北京的抗疫啟動已經比較早，如果這麼努力還不夠，非要再來一輪至少持續幾周的封城才能贏得一個階段性勝利，那麼這樣的抗疫成本，肯定會再次衝擊公眾的信心。北京抗疫的全局價值，就在於它必須在付出這樣的極端經濟和社會成本之前，把疫情控制到充分安全的範圍內。這也是很多關心國家命運者對北京市的誠摯期盼。他強調「北京市是真正『動態』清零的希望。北京市挺住！」

北京 疫情 封城

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