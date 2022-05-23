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北京24小時新增本土63例 海淀區封閉管理

記者賴錦宏／即時報導
北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰。（北京日報網）
北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰。（北京日報網）

北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰23日通報該市疫情， 5月22日15時至23日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者63例。較前一日減少三十餘例。但北京至今已有六個區居家辦公，而海淀區封控升級。

據北京青年網，劉曉鋒表示，這63例中，豐台區23例、房山區16例、海淀區14例、東城區4例、通州區3例、西城區2例、懷柔區1例；普通型3例、輕型51例、無症狀感染者9例；管控人員58例、社會面篩查5例。均已轉至定點醫院隔離治療，相關風險點位及人員已管控落位。

劉曉峰稱，4月22日至5月23日15時，本市累計報告1556例新冠肺炎病毒感染者，涉及16個區，其中，朝陽區415例，房山區404例，豐台區307例，海淀區192例，通州區77例，順義區44例，西城區34例，東城區23例，昌平區19例，石景山區、大興區各15例，門頭溝區5例，密雲區、延慶區各2例，懷柔區、經開區各1例。

海淀區委常委、宣傳部部長蕭丹則表示，海淀區抓好住宅小區、村封閉式管理。嚴格24小時卡口值守，加強人員、車輛出入管理，落實測溫、掃碼、查驗48小時內核酸檢測陰性證明、登記「四件套」管理措施。對轄區快遞、外賣企業及配送人員進行配送環節規範，在提級管控重點區域嚴格做到「查驗兩碼三消毒」(「兩碼」即查驗健康碼及24小時內核酸檢測陰性證明。「三消毒」即快遞物流點、小區門口、收件人做好消毒)。 希望大家減少非必要網購，最大限度減少收取快遞環節感染風險。

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