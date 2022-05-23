我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛大會拒台成觀察員 北京：民進黨以疫謀獨無出路

拜登稱願軍事介入保台 白宮重申美對台政策不變

世衛大會拒台成觀察員 北京：民進黨以疫謀獨無出路

記者羅印冲/即時報導
中國外交部發言人汪文斌21日表示台灣參與國際組織活動須依照一個中國原則。（取自中國外交部網站）
中國外交部發言人汪文斌21日表示台灣參與國際組織活動須依照一個中國原則。（取自中國外交部網站）

針對第75屆世界衛生大會拒絕將「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案列入大會議程，中國外交部發言人汪文斌今天回應稱，這說明「一個中國原則」不容任何挑戰；又指民進黨當局以疫謀獨，絕無出路。

➤➤➤路透：邀台灣參與世衛大會提案遭駁回

據澎湃新聞，汪文斌表示，第75屆世界衛生大會總務委員會和全會分別作出決定，明確拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身分參加世衛大會」的提案列入大會議程，這充分說明「一個中國原則」是國際社會人心所向，大勢所趨，不容任何挑戰。

➤➤➤一中政策vs.一中原則 國務院發言人批中扭曲美國政策

汪文斌指出，「民進黨當局罔顧各方意願和台灣同胞的民生福祉，執意唆使其所謂『邦交國』搞涉台提案，個別國家明裡暗裡支持慫恿，推波助瀾，這些逆歷史潮流而動的惡劣行徑，受到世界上秉持正義立場國家的一致反對」。

他並稱，大會開幕前，近90個國家，以專門致函世衛組織等方式表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在一個中國原則前提下，對「台灣地區」參與全球衛生事務作出妥善安排。

汪文斌說，新冠肺炎疫情發生後，中國中央政府已向「台灣地區」通報疫情約400次。過去一年批准「台灣地區」衛生專家參加世衛組織技術活動44批47人次。「台灣地區」設有國際衛生條例聯絡點，能夠及時獲取和通報突發衛生事件訊息。所謂國際防疫體系缺口根本就是無稽之談。

➤➤➤蔡英文：台灣需要WHA，WHA也需要台灣

他並稱，「我們再次奉勸民進黨當局，以疫謀獨，絕無出路」。中方也敦促個別國家停止將衛生問題政治化，停止借台灣問題干涉中國內政，否則只會搬起石頭砸自己的腳，注定以失敗告終。

世衛 民進黨 疫情

上一則

「520」我愛你 男網戀6天 裸背全是紋身表白 網：祝別分手

延伸閱讀

社會面零星散發 北京日增近百例 昌平區列封控

社會面零星散發 北京日增近百例 昌平區列封控
中國新增確診802例 北京病例首度超越上海

中國新增確診802例 北京病例首度超越上海
紐約僑界總督島路跑 聲援台灣參與世衛

紐約僑界總督島路跑 聲援台灣參與世衛
布林肯倡WHO邀請台參加WHA 中：按一個中國原則處理

布林肯倡WHO邀請台參加WHA 中：按一個中國原則處理

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，中國已經利用西方自己的經濟遊戲規則，「打敗」了美國和西方集體。（路透）

俄外長：中國已用西方經濟遊戲規則挫美

2022-05-18 02:15
中國外交部發言人汪文斌。取材自環球網

南加教會槍擊案牽扯兩岸關係 中國外交部回應

2022-05-17 05:34
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
中國各地詐騙案層出不窮，連偏遠的青海省都有，圖為去年年底青海法院首次公開審理跨國電信詐騙案，被告穿隔離防護衣出庭應訊。（中新社資料照）

防詐騙 中國手機用戶不能再接聽來自台灣的電話

2022-05-15 21:44

超人氣

更多 >
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案

曼哈頓華埠Q線地鐵1人遭槍擊不治 嫌犯在逃 恐隨機犯案
科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫
湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情

湯姆克魯斯被她傷透心？傳多年來怕再認真談感情