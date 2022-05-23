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上海解封？居委會不發出門證 高檔小區居民破門抗議

記者陳言喬／即時報導
上海徐匯區知名社區匯賢居居民衝出封控的鐵門尋求自由。（取自微信截頻）
上海徐匯區知名社區匯賢居居民衝出封控的鐵門尋求自由。（取自微信截頻）

「有吵才有糖吃」，上海雖然多處解封，但有的社區居委會故意不發「出門證」，導致居民無法外出。上海徐匯區一處社區上百居民22日傍晚衝出鐵門到當地街道辦抗議，當局已讓居民23日上午出門。

根據網傳照片、影片與對話紀錄，發生事端位在上海徐匯區高檔小區（社區）的匯賢居，由於其他社區都已解禁，居民可外出，但匯賢居卻未發下出門證，社區出入口大門還用鐵鍊鎖住不讓居民出入。

22日下午4點後，居民陸續在微信上串連，要求大家穿好衣服（人多力量大）下樓去「討個說法」，未久數十人齊聚鐵柵大門要求居委打開大門鐵鍊，居委見人多恐引起暴動才說，「撤鎖沒問題」。在打開大門後，上百住戶蜂擁而出，有人稱「自動解放」、「團結就是力量，終於把自己放出來了」。

眾人接著上街步行到湖南路的街道辦事處「討說法」。

居民展示封控社區鐵門的鐵鍊鎖。（取自微信截圖）
居民展示封控社區鐵門的鐵鍊鎖。（取自微信截圖）
匯賢居居民衝出鐵門後到鄰近的街道辦「討說法」。（取自微信截頻）
匯賢居居民衝出鐵門後到鄰近的街道辦「討說法」。（取自微信截頻）

社區代表指出，匯賢居已經符合解封出社區的標準，要求立即發放出門證。街道辦張姓主任稱社區19號有出艙返回人員，同時小區居民沒有做到全域100%核酸檢測，不符合申請無疫社區標準，故不能發放出門證。

社區代表稱，這不是上海市政府防疫政策，若街道辦不能拿出上海市政府紅頭文件，明確規定有上述標準，那麼街道辦必須立刻給社區發放出門證。

社區代表稱，雙方約定23日早上10點，街道辦要麼帶上符合要求的市政府紅頭文件，要麼帶上匯賢居出門證。若街道辦不能做到以上事項，則匯賢居居民即刻解封，自由出入，大門不再加鎖，24小時值守大白即刻撤離。

到23日上午初步的消息是，街道辦法沒有上級的紅頭文件，社區如願解封，多人自由外出。住戶稱，大家剪掉了大門的鐵鎖鏈走上大街，三輛警車兩杠三星的都來了，街道的人之前一直躲著，最終還是出來了，所以要相信自己的力量。

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