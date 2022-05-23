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中國康希諾吸入式新冠疫苗 稱僅注射型1/5即有中和抗體

記者賴錦宏／即時報導
康希諾生物的全球首款吸入式腺病毒載體疫苗克威莎去年11月就亮相。（中新社）
康希諾生物的全球首款吸入式腺病毒載體疫苗克威莎去年11月就亮相。（中新社）

中國疫苗生產商康希諾生物股份公司20日在醫學期刊「刺胳針呼吸醫學」（The Lancet Respiratory Medicine）發表研究論文稱，康希諾生物吸入用腺病毒載體新冠疫苗克威莎，僅需肌注劑型的1/5或2/5即可產生高於肌肉注射的中和抗體水平，不僅可激發體液及細胞免疫，還可高效誘導黏膜免疫，以達到三重全面保護，或為高效序貫加強的優先選擇。

康希諾生物微信公眾號23日發文介紹全球首款吸入用新冠疫苗序貫加強最新數據。文章指出，隨機、平行對照的臨床研究將420名18歲及以上、已接種兩劑滅活疫苗的受試者隨機分配為三組，每組140人，分別以低劑量吸入用克威莎（0.1ml）、高劑量吸入用克威莎（0.2ml），以及肌肉注射滅活疫苗進行加強免疫。

研究結果顯示，序貫加強吸入用克威莎安全性良好，總不良反應發生率低於滅活疫苗同源加強。加強接種後28天內，吸入組無嚴重不良反應發生，不同劑量吸入組均無臨床顯著的肺功能異常發生。

免疫原性結果顯示，以吸入用克威莎序貫加強免疫28天後，兩個劑量組針對原始毒株的中和抗體水平，分別是滅活同源加強組的18.4至26.4倍。同時，序貫加強吸入用新冠疫苗對Delta變種病毒也具有高水平的交叉保護，中和抗體水平是滅活疫苗的18.1至24倍。

此外，吸入用克威莎還可高效誘導黏膜免疫。加強免疫後28天內，受試者血清中RBD特異性IgA結合抗體水平結果顯示，序貫加強吸入用新冠疫苗 IgA水平，顯著高於滅活疫苗同源加強。

相較於滅活同源加強組，吸入序貫組可顯著誘導Th1型的細胞免疫反應，而性別、年齡等因素對細胞免疫反應無影響。加強免疫後7天，即可檢測到顯著增加的新冠病毒刺突蛋白特異性的IFN-γ和IL-2的酶聯免疫斑點反應。吸入低劑量組和高劑量組誘導出的INFγ和IL-2表達水平，分別是滅活同源加強組的6至10倍和4至5倍。

疫苗 克威莎 醫學

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