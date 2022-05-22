拜登訪亞洲 王毅：美國印太戰略必然是失敗的戰略

中國國務委員兼外長王毅。(觀察者網)

5月22日，中國國務委員兼外長王毅 與巴基斯坦外長比拉瓦爾在會談後共同會見記者。王毅宣稱，美國印太戰略，必然是一個失敗的戰略。至於印太經濟框架，王毅說，首先要劃出一個大大的問號，看透其背後隱藏的圖謀。

據觀察者網，針對記者問及美國正在大力推動的印太戰略，王毅表示，美國的印太戰略正在引發國際上尤其是亞太各國越來越多的警惕和擔憂。因為這個所謂「戰略」的馬腳已經露出來了，不僅想抹去「亞太」的名稱，抹去亞太地區行之有效的區域合作架構，還想抹去幾十年來地區各國共同努力創造的和平發展成果和勢頭。可謂司馬昭之心，路人皆知。

王毅說，美國炮製出來的印太戰略打著自由開放旗號，卻熱衷於拉幫結夥搞「小圈子」；聲稱要「改變中國的周邊環境」，目的就是企圖圍堵中國，讓亞太國家充當美霸權的馬前卒。尤其危險的是，美方撕去偽裝，挑動並大打「台灣牌」、「南海牌」，試圖把其他地區搞亂以後，再把亞太地區也搞亂。

他還說，事實將證明，所謂印太戰略本質上就是一個製造分裂的戰略，就是一個煽動對抗的戰略，就是一個破壞和平的戰略，這個戰略不管做什麼包裝、換什麼馬甲，最終必然是一個失敗的戰略。

針對記者問及各方對美國總統訪問亞洲期間宣布啟動「印太經濟框架」反應不一，王毅表示，中國與地區國家一樣，樂見有利於加強區域合作的倡議，但反對製造分裂對抗的圖謀。美國印太經濟框架屬於哪一類，首先要畫出一個大大的問號，看透其背後隱藏的圖謀。中方認為，評價的標準應當是「三個應該和三個不應該」。

王毅說，一是應該推進自由貿易，不應該搞變相保護主義。二是應該有助於世界經濟復甦，不應該破壞產業鏈穩定。三是應該促進開放合作，不應該製造地緣對抗。

他還說，如果印太經濟框架成為美國維護地區經濟霸權的政治工具，刻意把特定國家排除在外，這條路就走歪了。美國是不是在把經濟問題政治化、武器化、意識形態化，用經濟手段脅迫地區國家在中美間選邊站隊？地區國家有理由要求美國老實回答。企圖把亞太陣營化、北約 化、冷戰化的各種陰謀都不可能得逞。

王毅說，中方無意與任何國家打什麼擂台，只是希望與地區各國共同發展。中方14億人口的超大規模市場將繼續向地區國家全面開放，互利共贏的道路必將越走越寬廣。試圖拿一個什麼框架來孤立中國，最終孤立的將是他們自己。編出一些規則來想排斥中國，必將被時代發展所拋棄。