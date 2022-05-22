上海地鐵恢復 浦東到浦西走了5個小時還在路上

準備搭乘上海地鐵十號線的乘客都帶著大大小小的行李準備離開上海。（取材自澎湃新聞）

上海今（22日）起恢復四條地鐵路線運行，有人想從浦東到浦西，但花了五個小時，人還在中途。

澎湃新聞報導，5月22日開始，上海地鐵3號線、6號線、10號線、16號線恢復運營。劉先生一行人早上5點就從臨港一處偏僻街邊出門，準備到浦西打工。他們先步行約2個小時，到16號線臨港大道地鐵站 。接著幾乎坐穿了整個16號線才到16號線終點站龍陽路站，他們又騎行半個多小時，來到世紀大道站。

他們一行需要乘坐6號線到港城路地鐵站，之後再轉10號線到浦西。從浦東到浦西，他們已經在路上5個小時，但，路才剛走了一半。

回家對他們來說是奢望。他們大多來自四川，家鄉規定，從上海回去的人要隔離14天，費用每天300元。「付不起，只好先待在上海找工作」。有人告訴他們「浦西更好一些，浦西有活幹」。

另一組乘客徐先生和邱先生22日一早5點多就從惠南鎮的社區出發，準備到虹橋火車站搭火車回江西老家。

他們先前已被封控了二個月，現在只想趕快回家。高鐵票是下午2點多發車，但他們5點多就起床出發，生怕這一路有不確定性因素發生。

他倆研究了很久，需要坐16號線轉6號線，再轉10號線到虹橋火車站。他們從惠南鎮的社區出發，步行幾十分鐘才到16號線地鐵站。但他們去早了，等了一個多小時，直到7點20分才等到首班車。

通過16號線，他們到龍陽路地鐵站，從龍陽路地鐵站下車後，又步行約一個小時，到達6號線的世紀大道地鐵站。在這，不確定性因素出現—核酸過期。

前天的核酸結果過期半小時，昨天的核酸結果還沒有出來—沒有48小時核酸陰性證明，他們無法進站。

所幸大約一刻鐘後，他們的核酸結果都出來了，陰性。二人如釋重負，隨後，二人掃了世紀大道地鐵站的「場所碼」後，進入月台坐上6號線地鐵站，接下來，他們會坐16站地鐵，到達6號線終點站港城站，再換乘10號線，但要坐32個站地鐵，才能到達虹橋火車站。總計花了約七個小時才到虹橋火車站。

通往虹橋火車站的10號線乘客幾乎都是要搭火車離開上海的，他們全副武裝帶著大小包行李「遠離上海」。