上海地鐵恢復 浦東到浦西走了5個小時還在路上
上海今（22日）起恢復四條地鐵路線運行，有人想從浦東到浦西，但花了五個小時，人還在中途。
澎湃新聞報導，5月22日開始，上海地鐵3號線、6號線、10號線、16號線恢復運營。劉先生一行人早上5點就從臨港一處偏僻街邊出門，準備到浦西打工。他們先步行約2個小時，到16號線臨港大道地鐵站。接著幾乎坐穿了整個16號線才到16號線終點站龍陽路站，他們又騎行半個多小時，來到世紀大道站。
他們一行需要乘坐6號線到港城路地鐵站，之後再轉10號線到浦西。從浦東到浦西，他們已經在路上5個小時，但，路才剛走了一半。
回家對他們來說是奢望。他們大多來自四川，家鄉規定，從上海回去的人要隔離14天，費用每天300元。「付不起，只好先待在上海找工作」。有人告訴他們「浦西更好一些，浦西有活幹」。
另一組乘客徐先生和邱先生22日一早5點多就從惠南鎮的社區出發，準備到虹橋火車站搭火車回江西老家。
他們先前已被封控了二個月，現在只想趕快回家。高鐵票是下午2點多發車，但他們5點多就起床出發，生怕這一路有不確定性因素發生。
他倆研究了很久，需要坐16號線轉6號線，再轉10號線到虹橋火車站。他們從惠南鎮的社區出發，步行幾十分鐘才到16號線地鐵站。但他們去早了，等了一個多小時，直到7點20分才等到首班車。
通過16號線，他們到龍陽路地鐵站，從龍陽路地鐵站下車後，又步行約一個小時，到達6號線的世紀大道地鐵站。在這，不確定性因素出現—核酸過期。
前天的核酸結果過期半小時，昨天的核酸結果還沒有出來—沒有48小時核酸陰性證明，他們無法進站。
所幸大約一刻鐘後，他們的核酸結果都出來了，陰性。二人如釋重負，隨後，二人掃了世紀大道地鐵站的「場所碼」後，進入月台坐上6號線地鐵站，接下來，他們會坐16站地鐵，到達6號線終點站港城站，再換乘10號線，但要坐32個站地鐵，才能到達虹橋火車站。總計花了約七個小時才到虹橋火車站。
通往虹橋火車站的10號線乘客幾乎都是要搭火車離開上海的，他們全副武裝帶著大小包行李「遠離上海」。
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