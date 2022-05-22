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中國國產Omicron滅活疫苗 初估10月開始接種

中央社／台北22日電
5月1日，一名臨床試驗志願者在杭州注射奧密克戎變異株新冠病毒滅活疫苗。（新華社）
5月1日，一名臨床試驗志願者在杭州注射奧密克戎變異株新冠病毒滅活疫苗。（新華社）

中國國藥集團研發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒株Omicron滅活疫苗，目前正在展開臨床試驗，倘若後續順利，有機會在今年10月開始接種。

中國生物首席科學家、國藥集團中國生物技術股份有限公司副總裁張雲濤21日接受光明日報訪問時作上述表示。

國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發Omicron滅活疫苗，試驗計畫於5月在湖南啟動，這是繼浙江杭州啟動空白人群接種後，首次在已接種COVID-19疫苗人群展開Omicron滅活疫苗臨床研究。

張雲濤指出，全球85%治療性單抗藥物對於Omicron均失效，原有疫苗效力降低約80%；不過從目前數據來看，原有疫苗在降低重症和死亡率方面仍然有效，建議在可接種Omicron滅活疫苗前，仍要「應接盡接」。

張雲濤介紹，接種Omicron滅活疫苗後，對於防止輕症發病、防止隱性感染會有明顯效果。人類對於新冠病毒的認知尚且有限，不排除未來還有新的流行變異株出現的可能，屆時恐需要研發新疫苗；但也有可能開發出適用於所有變異株的疫苗，這是全球科學家的努力方向。

張雲濤認為，疫苗的安全性、有效性是最重要因素，疫苗分配要兼顧偏遠落後地區；疫苗作為短缺物資，如果不能產業化生產，就不能惠及全人類，安全性、有效性、可及性、商業化，才是解決人類公共衛生問題的4個關鍵。

據報導，國藥集團中國生物於2021年12月9日引進香港大學的病毒株Omicron進行滅活疫苗研發。今年4月13日研發產出成果，Omicron滅活疫苗在香港獲批臨床；4月26日，獲國家藥監局批准臨床；4月29日，在阿聯酋獲批臨床。5月開始在浙江和湖南展開序貫臨床試驗。

疫苗 Omicron 國藥

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