上海地鐵今起復駛 網友稱連門都出不去、自己開著玩呢

上海地鐵22日起恢復4條線路，但網友稱大家都關在家裡，誰去搭乘？圖為空盪的地鐵月台，只有一名防疫人員（中新社）

上海宣布從今天（22日）開始，恢復上海軌道交通3號線、6號線、10號線、16號線四條線的營運，但多數網友稱，連門都出不去，誰去搭？自己開著玩呢！

上海宣布今天起四條線地鐵 營運時段均為早上7時到晚上20時，行車間隔約為20分鐘。官方稱，上海地鐵從系統調試、現場環境消殺、場所碼設置、人員返崗培訓和應急預案等五個方面，做好恢復運營準備工作。

場所碼設置方面，已經按照「一站一碼」原則，在全網都已經部署了「場所碼」。為方便乘客掃碼，在站外出入口、站內通道、安檢點、服務中心、自動售票機等醒目位置，目前已經張貼7000多張場所碼，總計將張貼1.2萬多張。

不過多數網友並不領情，網友吐槽稱「人都在門內，哪有人乘車？」「自己開著玩呢」、「都在家裡關著，誰去坐地鐵？」

北京市中心的東城區、西城區以外行政區（紅色部分）都已封控，網友稱，全北京的工作就交由東城西城的群眾了。（網路截圖）

上海部分地區雖已解封，但仍限定外出時間（有的不逾二小時），且不能跨區甚至不能跨到他處街道辦。部分行政區（閔行、靜安等）還被通知重新展開全員核酸檢測 再度封控，足不出戶。網友認為，在此情況下，誰能去坐地鐵。

另外，在北京 ，北京今天新增昌平區全員核酸、居家辦公，非必要不出門的新封控措施，至此北京已有朝陽區、豐台區、房山區、順義區、海澱區、昌平區實行不同程度的封控，僅全市最核心的東城與西城還未封控。網友戲稱，「全北京的工作就拜託東西城的群眾了」。