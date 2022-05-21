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北京一核酸檢驗機構檢測數據造假 6人被捕

記者林汪靜／即時報導
北京，醫護人員給居民進行核酸檢測。(美聯社)
北京，醫護人員給居民進行核酸檢測。(美聯社)

北京一間核酸檢驗實驗室近日被通報原始檢測數據少於樣本檢測數量，明明沒檢測卻上報結果「造假」，21日，北京市公安局通報，對該機構以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，已吊銷該實驗室「醫療機構執業許可證」，6人被拘捕。

北京市公安局21日在其官方微博通報，衛健部門已吊銷該實驗室「醫療機構執業許可證」，市場監管部門已立案查處。公安機關以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查，對實驗室實際控制人周姓男子、法定代表人等6人，依法採取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

據北京市房山區政府網站消息指出，因原始檢測數據明顯少於樣本檢測數量，北京朴石醫學檢驗實驗室有限公司被房山區衛生健康委員會吊銷「醫療機構執業許可證」。

天眼查顯示，北京朴石醫學檢驗實驗室有限公司成立於2020年11月，註冊資本為人民幣1000萬元，法定代表人為武彥峰。

在北京市新冠病毒核酸檢測醫學檢驗實驗室今年4月的審核合格機構名單中，朴石醫學在列，為房山區3家核酸機構之一。

北京市衛健委副主任李昂曾表示，在近期的監督檢查中發現，個別核酸檢測機構存在送檢不及時、報告不準確、實驗室管理不嚴格等問題，嚴重影響核酸檢測品質和疫情防控工作效果。

北京 檢測 醫學

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