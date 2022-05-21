台未受邀WHA 中外交部：近90國致函WHO堅持一中原則

中國外交部發言人汪文斌21日表示台灣參與國際組織活動須依照一個中國原則。（取自中國外交部網站）

第75屆世界衛生大會（WHA）將於22日至28日召開，台對於未能受邀參會表示「遺憾和不滿」。據中國外交部官網訊息，中國外交部發言人汪文斌21日回應，台灣參加國際組織活動必須按照一個中國原則處理。

汪文斌指出，台灣參與國際組織，包括世界衛生組織活動，必須按照一個中國原則來處理，聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認了這一根本原則。

汪文斌表示，2009年至2016年這8年間，在兩岸堅持一個中國原則基礎上，陸方對台灣參與世衛 大會作出特殊安排。但民進黨 執政以來，將政治圖謀置於台灣民眾福祉之上，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在。

汪文斌說，中方在一個中國原則前提下，對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。他指出，新冠疫情 發生後，中方已向台灣通報疫情約400次，過去一年批准台灣衛生專家參加世衛組織技術活動44批47人次，而且，台灣多次接受世衛組織秘書處疫情訊息通報，所謂「國際防疫體系缺口」根本就是無稽之談。

汪文斌進一步說，民進黨無視國際社會聚焦抗疫合作的普遍願望、無視台灣人民的生命安全，借疫情大搞政治操弄，違反聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議，不惜以干擾大會進程、破壞國際抗疫合作為代價，執意搞涉台提案。其真實目的就是在國際上製造「兩個中國」或「一中一台」。

汪文斌表示，為捍衛國家主權和領土完整，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方不同意台灣參加今年世衛大會。

他說，中方這一決定得到了國際社會廣泛支持和理解。迄今已有近90個國家以專門致函世衛組織等方式，表明堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會的立場。汪文斌再次強調，任何打「台灣牌」、搞「以台制華」圖謀必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，也注定會以失敗告終。

此前，對於美方挺台以觀察員身份參與WHA，國台辦發言人朱鳳蓮敦促美方尊重事實，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，履行美方在台灣問題上對中方作出的嚴肅承諾，停止打「台灣牌」、搞「以台制華」。