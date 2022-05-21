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疫情持續膠著 北京全市等級景區關閉、五區居家辦公

記者黃雅慧／即時報導
北京市政府21日宣布再度收緊社會面疫情防控措施。圖截自央視新聞
北京市政府21日宣布再度收緊社會面疫情防控措施。圖截自央視新聞

北京疫情社會面防控再收緊。北京市政府新聞發言人徐和建21日在北京防疫記者會上指出，北京進一步從嚴從緊加強社會面疫情防控工作的四條措施，包括朝陽區、豐台區、房山區、順義區與海淀區等五區實施居家辦公，且區內所有室內文娛場所與商場暫停營業，除保障生活物資的超市、藥店等除外，區內公交路線過站不停或繞道、地鐵站地點封站。此外，北京市內等級景區暫停開放，公園實施30%限流。

北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰指出，20日15時至21日15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者63例，管控人員56例，社會面篩查7例。截至目前，全市共有高風險地區14個，中風險地區23個。

北京市衛生健康委員會副主任李昂表示，北京在廣大市民支持配合下，有效遏制了疫情蔓延勢頭，避免了大規模疫情發生。同時，Omicron毒株隱匿性強、傳播速度快，疾病早期多數症狀輕微，增加防控難度，導致出現社會面零星散發病例，增加疫情防控的不確定性。另一方面，個別單位、企業和個人未嚴格履行「四方責任」，引發聚集性疫情，加劇了疫情傳播風險。

北京 疫情 地鐵站

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