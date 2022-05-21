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北京海淀防疫升級 全區居家辦公、小區實施封閉式管理

記者林則宏／即時報導
圖為海淀區中關村一處實施封控管理的小區，快遞人員（右）只能將小區居民訂購的物資放置在小區外的置物架。新華社
圖為海淀區中關村一處實施封控管理的小區，快遞人員（右）只能將小區居民訂購的物資放置在小區外的置物架。新華社

據央視新聞報導，北京市海淀區疫情防控工作領導小組辦公室21日宣布，為遏制疫情擴散蔓延，保障群眾健康安全，按照「非必要不流動」原則，自21日12時至28日12時，全區實行提級管控措施，包括：居家辦公、減少聚集性活動、小區採取封閉式管理。

據大陸國家衛健委通報，5月20日報告新增本土確診病例181例、新增本土無症狀感染者951例。其中，北京本土確診58例、本土無症狀感染者12例。

自4月28日以來，北京本輪疫情新增本土感染者已超過1,300例，且迄今尚未實現社會面清零。健康時報指出，北京近8天報告社會面感染者46例，分布在東城區、西城區、朝陽區、豐台區、海淀區和房山區等六個區。

海淀區21日中午起實施的新管控措施包括：

一、實行居家辦公。區域內單位全面落實居家辦公要求。確需到崗的，到崗人員持48小時內核酸檢測陰性證明，實行家庭—單位「兩點一線」工作。

二、減少聚集性活動。除保障基本生活需求的超市、菜店、餐飲機構（只提供外賣，取消內用）、醫療機構、藥店等，區域內所有室內文化娛樂、體育健身場所、各類培訓機構等暫停營業。公園、景區限流至30%，嚴格落實預約措施。

三、加強社區（村）防控管理。小區、村實施封閉式管理，嚴格24小時卡口值守。加強人員、車輛出入管理，落實測溫、掃碼、查驗48小時核酸檢測陰性證明、登記等管理措施。外來人員（含快遞、外賣）禁止進入。

四、全面落實防疫措施。按照要求開展核酸檢測，做到「應檢盡檢」。規範開展公共區域消殺，社區內廂式電梯、公共廁所、垃圾桶、室外健身器材等，原則上每兩小時消毒1次，根據疫情形勢，適度增加消毒頻次。做好地下空間、樓道、公共廁所、垃圾桶及周邊清潔和病媒防治。

北京 疫情 檢測

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