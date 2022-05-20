東航空難後 中國要求民航業建立安全吹哨人制度

東航空難現場。（取材自澎湃新聞）

東航 空難近日傳出是人為蓄意導致，中國民航局今天宣布，已下發通知要求民航業建立安全「吹哨人」制度，透過獎勵政策、系統平台等多方面，引導鼓勵員工舉報身邊的安全風險隱患。

中國東方航空 MU5735班機3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難。華爾街 日報日前引述知情人士說法報導，美方初步研判，這架波音737-800客機駕駛艙有人蓄意俯衝，釀成空難。

報導引發關注後，陸媒環球時報引述中國民航局表示，目前在中國參與調查的美方人員未向任何媒體發布調查訊息。

值此敏感時刻，中國民航局官網今天宣布，為在全行業規範落實好民航局關於開展安全「吹哨人」行動的要求，5月19日，民航局下發「關於落實安全『吹哨人』有關要求 更好防範安全風險隱患的通知」。

這項「通知」從思想認識、基本原則、制度機制、系統平台、訊息利用、獎勵政策、齊抓共管等七個方面提出具體要求，以進一步加強對民航安全工作的監督，充分調動廣大一線員工參與安全管理、報告安全隱患的積極性，更及時、更直接發現並防範民航安全運行中的風險。

「通知」強調，要充分認識安全「吹哨人」的必要性和重要性。充分發動廣大一線人員願當、敢當安全「吹哨人」尤為必要，「對當前形勢下儘快扭轉不利態勢、保持行業安全平穩運行意義重大，而且勢在必行」。

「通知」要求民航生產經營單位各級領導要擺正心態、明確導向，正確認識安全「吹哨人」對豐富本單位安全管理手段、提升安全績效、提高安全管理品質和安全運行水平等方面的重要價值。

「通知」也要求嚴格堅持自願性原則，注重引導員工自自覺自願地發現、報告身邊的安全風險隱患。要嚴格堅持保密性原則，未經報告人同意，不得以任何方式透露報告人身分、報告內容和獎勵等情況，違者依法依規承擔相應責任。

「通知」並要求建立完善安全「吹哨人」相關制度。利用資訊技術建立並不斷優化升級本單位員工安全報告系統或平台，歡迎安全生產專家對重大風險隱患、違法行為「吹哨」。

「通知」還要求健全並嚴格落實安全「吹哨人」獎勵政策。對主動報告重大安全風險、重大事故隱患及安全生產違法行為的有功人員實行重獎。鼓勵及時、如實上報重大安全風險、重大事故隱患或者安全生產違法行為。

「通知」強調，要齊抓共管為落實安全「吹哨人」營造良好氛圍。各級黨組織要結合「迎接服務黨的二十大和學習貫徹黨的二十大精神」等工作，積極動員激勵廣大黨員幹部爭做安全「吹哨人」。