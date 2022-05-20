吳尊友：出現新冠陽性的區域 每日進行核酸檢測

中國民眾在當前防疫政策下，必需不斷地接受核酸檢測。圖為北京市西城區民眾，20日在西單排隊準備接受檢測。中新社

為實現「動態清零」目標，中國越來越仰賴高頻率的核酸檢測 。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友甚至建議，對核酸普篩出現陽性的區域增加篩查頻率，可以隔日檢測或每日檢測。

中國各地不間斷地對民眾進行核酸檢測，引發不少民眾不滿與質疑，迫使官方必需一再出面說明。國家衛健委19日晚間發布一份問答，解讀中國民眾關切的相關問題。吳尊友19日晚間也在個人微博發布長文，為核酸檢測的必要性辯護。

吳尊友表示，這波由Omicron 變異毒株引發的新冠疫情 「很怪異」，即使在全市範圍內實施了封控、管控、頻繁核酸篩查、居家辦公等綜合防控措施，在一段時間內，每天仍然有一定數量的新增感染者從管控的人員中發現，一定數量的新增感染者從社會層面發現。

對此，吳尊友解釋，這種現象，主要體現在由傳播速度快、隱匿性高的Omicron變異毒株引發的新冠疫情流行。至於何以會反覆從社會層面篩查出感染者，他認為，原因主要有四：

一、感染者處在檢測的「窗口期」，即剛感染新冠病毒，在核酸採樣時，還沒有開始向體外排出病毒，因此核酸檢測結果顯示為「陰性」，即「假陰性」；

二、漏檢。雖然防控要求篩查的區域是全員核酸篩查，但因種種原因，有部分人就是沒能參加檢測；

三、採樣質量問題，感染者做核酸檢測採樣時，工作人員操作不規範，咽拭子沒有能塗抹到鼻咽部位的周邊，未能採到符合要求的標本，出現「假陰性」；

四、間歇性排毒，有些感染者不是持續地向體外排出病毒，而是間歇性排出病毒，感染者在做核酸採樣的時點剛好不排毒。

對於社會層面存在隱匿性傳播，吳尊友稱，一般有兩種可能：

一、由排毒時間相對較短的無症狀感染者引發。一般來說，無症狀感染者排毒時間約3至5天。當無症狀感染者甲把病毒傳染給乙，在乙被診斷新冠感染後，回頭再找到甲時，甲已經康復，核酸檢測結果為陰性，就會顯示乙為沒有源頭的隱匿性感染；

二、間接接觸造成的感染。盡管接觸汙染的物體表面感染新冠病毒的風險，僅相當於人與人近距離接觸飛沫傳播的千分之一，但若不注意手衛生，間接接觸造成的感染，往往會成為沒有源頭的隱匿性感染。

因此，吳尊友認為，可以通過高頻率的多輪區域核酸檢測，把社會層面的感染者，包括社會層面的隱匿性傳播，擠壓乾淨。

他建議，對於連續多次都沒有篩查出陽性的區域，檢測頻率可以放寬，如一周一次；對於近期，比如三輪篩查，任何一輪中出現過陽性的區域，則可增加篩查頻率，一般要求每輪核酸篩查的間隔時間，要短於病毒傳播的代間隔。Omicron傳播的代間隔平均為3天，即核酸篩查可以隔日檢測或每日檢測。