疫情衝擊？廈航飛行員驚傳隔離期間輕生 公司證實

廈門航空一名90後飛行員跳樓，在隔離期間發生憾事。（取自廈門航空官網）

疫情 下航空業受創嚴重。中國網路最近瘋傳「廈門航空飛行員跳樓」的消息，多個消息來源確認，廈門航空一名90後（指1990年至1999年出生者）飛行員在隔離期間跳樓輕生的憾事。對此，廈門航空工作人員回應，「不算謠言，但也不是網傳的情況。是偶發事件，有一個禮拜了。」該名工作人員說，警方正在調查中。

該消息近日在中國互聯網平台上流傳，消息指出，廈航一名90後飛行員跳樓，事件在隔離期間發生。有中國網友表示，中國航空業受疫情衝擊，飛行員收入大幅下降，這名年輕飛行員應該是遇到財務困難所以輕生。

廈門航空官網介紹，廈門航空成立於1984年，總部位於福建省廈門市，是中國首家按現代企業制度運行的航空公司。廈門航空現已成為中國民航保持盈利最長的航空公司，也是自1987年以來，全球唯一實現連續35年盈利的大中型客運航空公司。

中國「新黃河客戶端」報導，中國民航局18日發布「2021年民航行業發展統計公報」（簡稱公報）指出，去年，疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。初步統計，全行業累計實現營收 人民幣7,529.2億元，比上年增長21.5%；虧損人民幣842.5億元，比上年減虧人民幣187.1億元。

受疫情影響，飛行員飛行時間大幅減少，不少飛行員長達一個月沒飛，出勤時間大幅下降，收入降低。根據去年中國各航空公司年報，主要上市航空公司中，南方航空、中國國航等多家航空公司均有不同程度的虧損。

民航客流下降，但貨運市場蓬勃發展。去年，南航貨運收入人民幣198.87億元，比上年同期上升20.58%；國航貨運收入為人民幣111.13億元，上升29.93%。據瞭解，無法飛行的客運飛行員想要轉行開貨機，相當於跳槽，由於培養飛行員的成本高昂，跳槽的巨額賠償和檔案被扣留的風險，留在家裡的飛行員們如今只能靜靜等待。