財政貨幣刺激雙管齊下 北京砸5兆美元力保經濟持續擴張

中國嚴格封控，讓以往人聲鼎沸、車水馬龍的街道，如今一片冷清。路透

根據彭博資訊的統計，中國當局為力保經濟持續成長，不受疫情和相關封控措施拖累，今年至今已端出規模高達人民幣35.5兆元（5.3兆美元）的貨幣與財政刺激方案，相當於中國經濟產值的三分之一左右。

彭博資訊報導指出，其實新冠肺炎剛爆發的2020年，北京 投入振興經濟的手筆比今年更大，因此外界預料如果中國經濟遲遲未見起色，當局可能還會加碼刺激措施。

渣打大中華區首席經濟學家丁爽說，「如果經濟繼續快速滑坡，中國可能需要更多支持」。

彭博經濟研究的中國經濟學家表示，今年中國政策的支柱是財政支出和政府投資 ，而央行到目前為止只是發揮了「輔助作用」，財政刺激的力道還有許多空間可再加強，這對支持經濟成長也更有效。

根據彭博的計算，今年來北京承諾的財政刺激措施規模已達人民幣35.5兆元，其中包括一般預算支出、地方政府發行專項債券募集的資金、以及稅賦減免。貨幣政策支持則包括央行釋放的人民幣數千億元流動性，其中包括政策性貸款 、下調銀行存款準備金率，以及在疫情期間幫助小型企業和綠色項目的低利貸款。

雖然當局表示致力於實現讓今年經濟成長率達5.5%左右的目標，但高層領導人也明確表示，將堅持疫情動態清零方針。經濟學家對此則持懷疑態度。

丁爽認為，中國今年信用成長可能會上揚，因為人行日前已表示中國的債務與GDP比今年會上升。他預期基建融資會增加，不動產貸款會正常化，而針對中小企業和綠色投資案的特定放款也會成長。

不過無論如何，今年北京當局所推出的刺激方案仍遠不及2008年全球金融海嘯爆發後的水準。光是那一年加碼的投資，就占當時中國GDP的13%。人行當時也更積極，一年內就降息逾8碼，存款準備金率也同樣調降了這麼多幅度。

彭博的經濟學家指出，中國當局現在要支撐經濟，所面臨的挑戰其實比金融風暴那時更大；當時的利率水準較高，人行因而能釋出更多刺激，投資也比現在更有吸引力，因為中國當時的經濟成長速度較快。當時全世界也同步推出刺激方案，支撐全球經濟。而如今，中國等於是獨自面對所有問題；短期內能指望的，大概只剩由政府領頭的投資方案了。