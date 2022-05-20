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清零後遺症 中國成長率將被美國超越 1976年來首見

編譯湯淑君／綜合外電
彭博資訊報導，中國堅持「清零」政策，封控防疫限制對經濟的衝擊可能導致大陸今年成長率遭美國超越，那將是1976年來首見。(路透)
彭博資訊報導，中國堅持「清零」政策，封控防疫限制對經濟的衝擊可能導致大陸今年成長率遭美國超越，那將是1976年來首見。(路透)

彭博資訊報導，中國堅持「清零」政策，嚴格的封控防疫限制衝擊經濟，可能導致中國今年成長率遭美國超越，那將是1976年來首見。

Bloomberg Economics 19日發布研究報告，預測中國今年經濟成長率可能只有2%，相形之下，美國今年成長率估計可達2.8%。

儘管北京當局祭出財政、貨幣寬鬆以及監管法規鬆綁等刺激措施，設法緩和衝擊，但在厲行中國國家主席習近平的「清零」政策下，嚴格封控限制措施抑制了經濟活動。對照下，美國經濟雖仍與居高不下的通膨搏鬥，強勁的企業招聘和消費者支出仍撐起經濟成長。

以中間值計，分析師仍普遍預期中國中國2022年國內生產毛額（GDP）成長率可望高於4%，Bloomberg Economics的預測落在最低端。世界銀行的資料顯示，中國中國上一回全年成長率落後美國，是1976年的事了，那年中國經濟才剛從「文化大革命」十年動盪期開始復甦。1970年代末的「改革開放」運動，使中國中國成長加快腳步。

倘若今年中國成長率果真只有2%，將遠低於今年設定在5.5%左右的官方成長率目標。那會是北京自1990年代末開始逐年訂定成長目標以來，首次大幅低於目標（2020年官方礙於新冠疫情衝擊，並未公布經濟目標）。中國國家主席習近平已指示官員，全力確保今年成長率超越美國。

然而，上海等大都市封城抗疫，已重創中國國內支出。一些經濟學家估計，第2季中國GDP可能萎縮，4月零售銷售和工業生產俱降已是警訊。

Bloomberg Economics在報中中寫道：「即使在不太可能發生的樂觀情境（放寬清零政策立場）下，5%的擴張步調似乎仍高不可攀，更別提達到5.5%的官方目標了。」

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