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上海新增染疫人數再度回升 連5天社會面清零終止

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上海新增染疫人數再度回升 連5天社會面清零終止

記者林則宏／即時報導
上海19日疫情再度出現反覆，多數商業活動也尚未恢復。圖為18日上海街頭景象。(路透)
上海19日疫情再度出現反覆，多數商業活動也尚未恢復。圖為18日上海街頭景象。(路透)

上海市衛健委20日早通報，5月19日，上海新增本土新冠肺炎確診病例88例、無症狀感染者770例，其中71例確診病例為早前無症狀感染者轉確診，17例確診病例和767例無症狀感染者在隔離管控中發現。上海19日新增染疫人數不僅較前一日增加約17%，當天還出現3例社會面感染，終止連五日社會面清零。

不過，19日上海無死亡病例，為近33天來首見。目前上海在院治療病例有3,385例，其中重型195例，危重型59例。2月26日以來，累計死亡580例。

上海市委書記李強19日前往中國人民銀行上海總部視察時表示，希望人民銀行上海總部等中央在滬單位繼續給予支持幫助，針對市場主體的痛點、難點、堵點，進一步加強政策供給，支持推出力度更大的抗疫助企紓困政策舉措，增強市場主體尤其是中小微企業的發展信心，為打贏這場疫情防控大仗、硬仗提供堅強有力的金融保障。

在上海國際港務（集團）股份有限公司視察時，李強指出，要助力企業提升常態化防控能力，防疫物資、人員檢測、環境消殺等要抓緊配備跟上，預警監測機制、應急處置機制要加快建立健全，員工自身防護、防疫，防護科普要全面落實到位，牢牢守住不發生聚集性疫情的底線，為高效統籌疫情防控和經濟社會發展貢獻更大力量。

上海市長龔正19日來到青浦區視察時則表示，要堅定不移執行「動態清零」總方針，打好清零收尾的主動仗，為有序恢復城市正常運行打好基礎。同時要積極鼓勵支持企業恢復運營，完善工作指引，做好配套保障，解抉企業難題，通過封閉生產、點式復工等多種方式，推動更多市場主體有序復工復產、加快恢復活力。

疫情 復工 防疫

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