瑞銀預估 中國第2季經濟成長率將跌破2%

上海一座橋梁18日依然設置路障，限制人車通行。(路透)

中共領導人迄今依然堅持的「動態清零」防疫 政策，嚴重衝擊中國4月份的經濟正常運行。瑞銀投資 銀行亞洲經濟研究主管汪濤預估，這將使得中國第2季經濟成長率跌破2%。

同時身兼瑞銀首席中國經濟學家的汪濤最新研究報告指出，疫情衝擊導致中國4月經濟增長大幅走弱。

當月，中國社會消費品零售受到最大的衝擊，年比下降11%。另，房地產 銷售下降近40%，汽車銷售下跌32%。此外，固定資產投資全面走弱，其中製造業投資和基建投資均有所放緩，可能是原材料物流延誤、現金流和市場情緒惡化所致。

另，4月工業生產年比也下降近3%，主要是由於防疫限制導致物流延誤和供應鏈擾動。

汪濤表示，中國官方反覆要求保障貨運物流暢通。數據顯示，自4月中旬以來，中國交通情況的確已開始好轉，預計5月供應鏈擾動情況會逐漸改善，復工復產持續進行，將帶動投資和生產企穩反彈。

另一方面，中國5月社會消費品零售雖然可能有所好轉，但鑒於「動態清零」防疫政策將至少持續到年底，即便可能會有一些微調和放鬆，但這可能也意味著中國消費復甦將會比較緩慢。

汪濤表示，在中共中央政治局會議要求下，近期中國官方已加大政策支持，預計未來還可望繼續加碼。最主要的政策支持可能針對推升基建投資和放鬆房地產政策，如放鬆地方政府融資平台融資、放鬆商品房預售資金監管，以及支持房地產開發商發行在岸市場債券等。

儘管中國5月經濟增長勢頭可望復甦，但由於「動態清零」政策會持續限制經濟活動、抑制消費者預期，同時導致企業推遲生產和資本開支。因此，汪濤認為，第2季中國GDP年比增速將降至2%以內。

她指出，若中國現行防疫政策沒有明顯放鬆，或無大幅政策支持，將意味著瑞銀對中國今年全年GDP增長4.2%的預測將面臨顯著的下行壓力。如果中國能溫和放鬆防疫政策，物流和生產擾動消退，預計第3、4季中國經濟增長將企穩反彈。