習近平缺席官媒頭版引熱議 港學者：次數無明顯變化

習近平（前排左）、李克強（前排右）在中共官媒的曝光度變化，引發各界揣測。（中新社）

有輿論稱中共 總書記習近平 多日缺席人民日報頭版，國務院總理李克強 曝光度提高，揣測高層政治有變動。香港大學中國傳媒研究計畫分析，習近平缺席的次數較往年無明顯變化。

港大中國傳媒研究計畫主任班志遠（David Bandurski）19日發表一篇文章，統計了習近平歷年缺席人民日報頭版的次數。據他定義，所謂「缺席」是指習近平的全名、總書記或主席的稱謂，未出現在人民日報頭版的主標題、副標題或欄目題。

據統計，2012年11月習近平上任以來，有將近500天缺席頭版。其中2013年111次，2014年74次，2015年97次。

2016年，習近平在中共19屆六中全會裡確立了「習核心」的地位，這年他缺席頭版次數為88次。2017年73次，2018年則只有20次。

班志遠又進一步推算每月平均缺席次數：2016到2017年間，約每個月6到7次，2018年只有1.6次。他表示，2018年10月的中共19大後，團隊估算習近平每月缺席人民日報頭版約3至4次。

以上述定義來計算，截至19日，今年5月習近平缺席的次數為4次，分別是3、8、17和18日。文章指出，習近平依舊是5月份人民日報報導中提到次數最多的中共政治局常委，遙遙領先李克強。

文章說，中國觀察家密切關注人民日報傳達視覺訊號是對的，但這些訊號繁多且使人困惑。

近期有輿論稱，習近平多日未出現在人民日報的頭版，但李克強17日登上頭版，14日還有一則4月在國務院廉政工作會議上長約9000字的談話，被人民日報和新華社刊登，以此認為李克強獲得少有的高曝光度。

有傳言稱，習近平因「動態清零」的防疫方針影響經濟，遭受中共黨內壓力；還稱習的健康出狀況，將交權李克強，形成「習降李升」的揣測。

人民日報今天頭版刊出和習近平有關的4則報導，並附上習近平前一天在會議強調中國將持續擴大開放的照片。