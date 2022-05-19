我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登將訪亞洲 中共官媒：一場「針對中國的挑事之旅」

鬥倒考索恩之後 揭弊政治組織：下個目標是布波特

習近平缺席官媒頭版引熱議 港學者：次數無明顯變化

中央社台北19日電
習近平（前排左）、李克強（前排右）在中共官媒的曝光度變化，引發各界揣測。（中新社）
習近平（前排左）、李克強（前排右）在中共官媒的曝光度變化，引發各界揣測。（中新社）

有輿論稱中共總書記習近平多日缺席人民日報頭版，國務院總理李克強曝光度提高，揣測高層政治有變動。香港大學中國傳媒研究計畫分析，習近平缺席的次數較往年無明顯變化。

港大中國傳媒研究計畫主任班志遠（David Bandurski）19日發表一篇文章，統計了習近平歷年缺席人民日報頭版的次數。據他定義，所謂「缺席」是指習近平的全名、總書記或主席的稱謂，未出現在人民日報頭版的主標題、副標題或欄目題。

據統計，2012年11月習近平上任以來，有將近500天缺席頭版。其中2013年111次，2014年74次，2015年97次。

2016年，習近平在中共19屆六中全會裡確立了「習核心」的地位，這年他缺席頭版次數為88次。2017年73次，2018年則只有20次。

班志遠又進一步推算每月平均缺席次數：2016到2017年間，約每個月6到7次，2018年只有1.6次。他表示，2018年10月的中共19大後，團隊估算習近平每月缺席人民日報頭版約3至4次。

以上述定義來計算，截至19日，今年5月習近平缺席的次數為4次，分別是3、8、17和18日。文章指出，習近平依舊是5月份人民日報報導中提到次數最多的中共政治局常委，遙遙領先李克強。

文章說，中國觀察家密切關注人民日報傳達視覺訊號是對的，但這些訊號繁多且使人困惑。

近期有輿論稱，習近平多日未出現在人民日報的頭版，但李克強17日登上頭版，14日還有一則4月在國務院廉政工作會議上長約9000字的談話，被人民日報和新華社刊登，以此認為李克強獲得少有的高曝光度。

有傳言稱，習近平因「動態清零」的防疫方針影響經濟，遭受中共黨內壓力；還稱習的健康出狀況，將交權李克強，形成「習降李升」的揣測。

人民日報今天頭版刊出和習近平有關的4則報導，並附上習近平前一天在會議強調中國將持續擴大開放的照片。

習近平 李克強 中共

上一則

布林肯倡WHO邀請台參加WHA 中：按一個中國原則處理

下一則

中國康希諾COVID-19疫苗獲世衛緊急使用授權

延伸閱讀

習降李升？ 地方傳貫徹李克強精神 分析：黨內有股力量不滿習…

習降李升？ 地方傳貫徹李克強精神 分析：黨內有股力量不滿習…
習致電小馬可仕 促外交自主 試圖削弱美菲同盟

習致電小馬可仕 促外交自主 試圖削弱美菲同盟
李克強赴雲南大學「沒戴口罩」官方不報 網上熱傳

李克強赴雲南大學「沒戴口罩」官方不報 網上熱傳
習近平：擴大開放的決心不變

習近平：擴大開放的決心不變

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏

巴西男模擁8妻 行房「輪班制」催生娃…先搶先贏
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝