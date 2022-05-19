布林肯倡WHO邀請台參加WHA 中：按一個中國原則處理

中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）

美國務卿布林肯表示，美國強烈倡議世衛 組織邀請台灣作為觀察員參加5月舉行的第75屆世衛大會。中國外交部發言人趙立堅 回應稱，台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。

趙立堅今天下午在例行記者會回應此事表示，中方對美方發表的有關聲明表示堅決反對。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。

他說，聯大第2758號決議明確承認中華人 民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表；世界衛生大會25.1號決議明確承認，中華人民共和國政府的代表是中國在世界衛生組織的唯一合法代表。上述兩個決議確認的一個中國原則得到國際社會普遍支持，是人心所向，大勢所趨，不容否認，也不可阻擋。

趙立堅強調，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在符合一個中國原則前提下，已經對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。台灣瞭解有關資訊、參與國際抗疫的管道是暢通的。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，停止借世衛大會炒作涉台問題，任何打「台灣牌」、搞「以台制華」的圖謀，必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，註定以失敗告終。