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布林肯倡WHO邀請台參加WHA 中：按一個中國原則處理

記者陳言喬／即時報導
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）
中國外交部發言人趙立堅。（中國外交部官網）

美國務卿布林肯表示，美國強烈倡議世衛組織邀請台灣作為觀察員參加5月舉行的第75屆世衛大會。中國外交部發言人趙立堅回應稱，台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。

趙立堅今天下午在例行記者會回應此事表示，中方對美方發表的有關聲明表示堅決反對。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。

他說，聯大第2758號決議明確承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表；世界衛生大會25.1號決議明確承認，中華人民共和國政府的代表是中國在世界衛生組織的唯一合法代表。上述兩個決議確認的一個中國原則得到國際社會普遍支持，是人心所向，大勢所趨，不容否認，也不可阻擋。

趙立堅強調，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在符合一個中國原則前提下，已經對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排。台灣瞭解有關資訊、參與國際抗疫的管道是暢通的。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，停止借世衛大會炒作涉台問題，任何打「台灣牌」、搞「以台制華」的圖謀，必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，註定以失敗告終。

大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）
大陸外交部發言人趙立堅。（陸外交部官網）

世衛 趙立堅 華人

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