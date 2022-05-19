搶到賺到？茅台電商APP上線 酒卻沒比較便宜

貴州茅台電商平台「i茅台」App正式上線，當日投放了53度100毫升的貴州茅台酒，每瓶售價人民幣399元。（取材自澎湃新聞）

貴州茅台酒不僅一瓶難求，且價格幾乎炒到成天價。19日，貴州茅台電商 平台「i茅台」App 正式上線，當日，「i茅台」新增「雲購」入口作為線上銷售管道，投放了53度100毫升的貴州茅台酒，每瓶售價人民幣399元（約58美元）。對此，有酒商驚呼「搶到就是賺到！」

在一個中國白酒經銷商通訊軟體群組內，有酒商直言「i茅台特供版」飛天划算，但他自己並沒有搶到。

但也有中國網友指出，這是飛天變相提價，53度500毫升茅台酒（即飛天茅台）市場指導價為一瓶人民幣1499元，「i茅台特供版」飛天茅台折算500毫升的售價為每瓶人民幣1995元，相當於「飛天間接漲價33%」。

茅台集團董事長丁雄軍19日指出，現有的4款產品依舊保持預約申購形式，新上架的5款產品則採用即時購買、線下配送的形式。

在「i茅台」正式上線後，試運行期間上線的4款系列酒仍實行預約申購，包括虎年生肖酒、茅台酒（珍品）與茅台1935。新增的「雲購」入口，投放了5款產品線上銷售，包括3款茅台酒與2款系列酒，分別為53度100毫升貴州茅台酒，每瓶人民幣399元、43度500毫升貴州茅台酒，每瓶人民幣1099元、43度500ml貴州茅台酒（喜宴·紅），每瓶人民幣1099元；系列酒包括53度500毫升金王子，每瓶人民幣338元、53度500毫升茅台迎賓酒（紫），每瓶人民幣218元。

酒品一經推出買氣似乎就很旺。不少中國民眾表示，自己所在地址附近暫無可售門店，無法搶購飛天「小酒」，包括北京 、蘇州及重慶等地區。