才剛宣布社會面清零 上海閔行區又封控

上海宣布22日起先恢復地鐵3、6、10、16號等四條線路。圖為早前上海地鐵世紀大道站的封閉情況。（中新社）

上海才剛宣布全市社會面清零，閔行區又宣布封控。閔行區疫情 防控指揮部通告，5月19日至20日組織新一輪核酸檢測 ，區內的封控區、管控區、防範區採取足不出戶、人不出小區的嚴格管控措施。

通告稱，有關防範區放開延後至本輪核酸檢測完成後實施，屆時具體安排由各街鎮另行通知。閔行區是台灣人居住較多的區域，許多台商得悉消息後紛紛轉傳最新的公告。

另，在今天（19日）上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發佈會上，上海市副市長張為說明22日公共交通恢復運營的相關計畫和安排，有兩點考慮：

一是上海將在車站、車廂等處廣泛設置「場所碼」、「數位哨兵」，引導乘客掃碼乘車，所有乘客須持48小時核酸陰性證明乘坐公共交通。同時，還將加快推進「出行即服務」（MaaS）系統建設，整合支付和驗碼環節，實現一碼通行；設置車站緩衝區，迅速開展異常處置等。

二是分步、穩妥地推進城市公共交通系統的恢復。共分為三步走：

第一步，近期已在遠郊區開展公共交通壓力測試。金山、奉賢、崇明等區逐步恢復區內公交線路，巡遊計程車也正在逐步開放通行。

第二步，軌道交通將首先恢復3、6、10、16號線，地面公交優先恢復273條線路，以此為基本網路覆蓋所有中心城區，以及全市機場 、火車站、三甲醫院和各區中心醫院（其中連接虹橋、浦東兩大機場的始發線路8條；連接鐵路上海站、鐵路上海虹橋站的始發線路19條；途經醫院的線路212條；與軌道3、6、10、16號線銜接配套線路34條）。

關於對外交通，將在目前基礎上（48小時核酸陰性+24小時抗原陰性證明或者24小時核酸陰性證明），逐步增加鐵路上海虹橋站、上海站到發列車數量。

第三步，直到疫情形勢徹底平穩，市內公共交通將全網恢復基本運行，對外交通也將基本恢復。