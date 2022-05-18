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上海大媽敲鑼打鼓慶解封 大爺怒罵：你們造假

記者陳言喬／即時報導
上海閔行龍柏三村大媽們敲鑼打鼓慶祝解封，結果被住戶（灰衣者）吐槽是假解封。（影片截圖）
上海閔行龍柏三村大媽們敲鑼打鼓慶祝解封，結果被住戶（灰衣者）吐槽是假解封。（影片截圖）

上海多地宣布解封，但有網友稱，有些是新聞上的解封，實際上很多地方仍是嚴控居民外出。網路還傳出閔行區龍柏三村的大媽們18日敲鑼打鼓慶祝解封，遭住戶大爺怒斥：你們造假。

上海日前宣布全市社會面清零，各地陸續解封，多數上海人都收到親友祝賀解封的問候信息，但解封後的外出是有限的，住戶外出必須持證出入，且限人數與限時間，還有網友稱他們是「被解封」，實際情況並不是。

網路就傳出一段龍柏三村大爺怒罵造假社區解封的影片，影片顯示當地的大媽們敲鑼打鼓走在街道慶祝解封，但一名大爺衝上前稱「你們造假」，現場十分尷尬，這名大爺後來被工作人員推開。

根據上海官方的規定，防範區實施「有限人員、有限區域、有限活動」的管控要求，解封後的居民可以拿著「出入證」，出行的規定定大同小異，例如長寧區周家橋街道天山華庭社區的「出入證」是「一戶一證、一證一人，每戶居民5天內可外出2次在周家橋街道轄區內活動，每次時間不超過3小時」。

居民在出門時，需向門衛保安出示「出入證」，由保安在日期上打勾標注，並在登記表上填寫日期、住址、電話以及出門時間。

而在返回後，居民除了出示「出入證」、登記抵達時間、配合測溫外，還需要掃碼門口處的「場所碼」，讓保安核驗「健康碼」、48小時核酸陰性報告等資訊。

健康碼

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