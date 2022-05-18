北京逾100地鐵站關閉 大學現疫情師生轉運到隔離點

中國北京 市每日新增COVID-19本土病例數持續在50例上下波動，但至今已有超過100座地鐵站 關閉。北京理工大學房山校區新發現陽性病例，校區670名師生皆轉運至集中隔離點。

綜合新京報、北京日報APP（應用程式）報導，今天的北京疫情 防控新聞發布會上通報，17日下午3時至18日下午3時，新增本土COVID-19感染者49例，其中有4例是從社會面篩查出。

會上通報，疫調分析發現，北京有病例近期一直未參加核酸篩查，延誤治療還導致了疫情傳播，增加了疫情防控不確定性。

北京持續嚴格管控疫情，幾乎每天都有新增的地鐵站被封站，至今已累計超過100個地鐵站關閉。

截至目前，全市共有高風險地區15個，中風險地區32個。

北京市政府發言人徐和建說，當前北京接連出現幾起聚集性疫情，社會面仍篩查發現零星散發病例，首都防控形勢依然嚴峻複雜。豐台區岳各莊批發市場是當前疫情的重中之重，要迅速開展疫調溯源。豐台區居民非必要不出區，實行居家辦公。

在校園疫情方面，中共房山區委發言人張明智說，位於閻村鎮的北京理工大學國際教育學院和繼續教育學院現有師生670人，當地檢出陽性病例後，已對校區內所有人員進行了全面排查，目前正在安排將所有人員轉運至集中隔離點。