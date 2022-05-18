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台商封在上海家中76天 苦嘆：喝了44瓶紅酒、零收入

記者羅印冲/即時報導
台商封在上海家中76天，苦嘆：喝了44瓶紅酒、零收入。 截圖自梨視頻
台商封在上海家中76天，苦嘆：喝了44瓶紅酒、零收入。 截圖自梨視頻

目前上海已逐漸解除封控，但有一名台商從3月2日就被封控在位於上海閔行區江南欣苑的家中，前後長達76天，最近接受中國梨視頻訪問時感嘆，封控期間喝了44瓶紅酒，且是零收入，生意受到疫情封控衝擊極大。

根據梨視頻影片內容，57歲的台商陳威銘表示，自己是台資企業的老闆，獨自一人住在上海封控最久的小區。

在影片中，他提到，今天（當天是5月16日）是他在江南欣苑封控的第76天，已經喝了44瓶紅酒、10桶水。上海閔行區的江南欣苑是上海疫情首批被封的小區之一。

他回憶說，3月2日清晨六點，有人敲門，敲得很急，一出去就看到「大白」（指身穿防護衣的疫情防控工作人員）在門口。他出去一看，外面的帳篷都已經架好，就這樣一直封到現在。

他表示，公司主要是做沐浴洗護香皂的自有品牌，主要供應高級酒店、月子中心和高爾夫球場，上海封控對生意的影響非常大，應該是說零收入，但房租工資和社保都要付。之前開發很多高爾夫球場的客戶，因為疫情的關係，供應鏈都已經斷掉。

提到封控下的生活，他說自己只有一個人，物資有發過四次，他不缺物資，柴米油鹽醬醋茶這些都有，多的還能給別人。他說，每天最愁的不是吃，而是客戶、貨品、物流…

他說一直想回台灣，但又想到已經在上海關了這麼久了，回台灣也是要隔離，就在糾結，也沒回去。當初如果三月就知道會封這麼久，那就回去台灣就ok了。

他提到，每天跟著三餐的時間，運動三次，晚上洗完澡會念個經，念完也是十點了，才開始喝紅酒。過年前剛好買了100箱，剛好這次疫情都用得到。

在他受訪這天（5月16日），上海當局公布，新增陽性首次降到一千例以內，復商復市在即。

疫情 供應鏈

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